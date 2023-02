Rechazaron la domiciliaria y el pistolero de ATE seguirá seis meses en comisaría

Además, por pedido de la fiscal María Eugenia Titanti y con la adhesión de los abogados querellantes, el juez de San Martín de los Andes Maximiliano Bagnat decidió rechazar la solicitud del abogado defensor Juan Coto, consistente en la prisión domiciliaria, y así prorrogar la prisión preventiva por seis meses, dando por acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento fundamentados en su accionar posterior al hecho.

El episodio por el cual se lo acusa a Jofré ocurrió el 29 de julio de 2022 en un contexto en el que trabajadores de ATE de Neuquén capital realizaron un reclamo frente a la Municipalidad de San Martín de los Andes y Jofré extrajo un revólver y realizó disparos: primero contra una mujer, a la que impactó en la cadera, y luego contra dos reporteros gráficos que estaban realizando la cobertura. Uno de ellos fue Federico Soto, corresponsal de LM Neuquén, quien lo retrató con una foto de frente y a quien le disparó a poca distancia.

En su momento, Soto declaró: "Una facción salió de adentro de la municipalidad, y comenzó la pelea, las corridas. Se peleaban entre ellos, incluso hasta la esquina. Había peleas aisladas en la zona de la plaza. En un momento un grupo va en busca de la gente verde y blanca. Entonces, estoy haciendo la foto y escucho el primer disparo a mi espalda. Ahí me doy vuelta levantando la cámara, pensando que la Policía estaba reprimiendo y veo que este hombre está apuntándome y disparando. Cuando lo veo a través de la cámara y que estaba disparando. Me miré al cuerpo para ver si me había pegado".

Jofré escapó corriendo y en esa huida, que finalmente concretó al subirse a un vehículo, arrojó el arma, aproximadamente a unos 50 metros del lugar de los disparos.

Luego de su fuga se cambió la ropa, su corte y color de pelo y estuvo prófugo hasta que se entregó en una comisaría de la capital neuquina por la noche.