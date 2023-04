Reclama porque sus dos hijos solo reciben $9 mil de cuota alimentaria

Dos hermanitos de 3 y 11 años reciben 9 mil pesos en total de cuota alimentaria, por parte de su mamá. El padre de los niños pide que se revea esta situación ya que es imposible vivir con ese monto y se encuentran en situación de vulnerabilidad . La compleja situación se da en Cutral Co.

"El señor hace changas para vivir porque estaba abocado a la crianza de la nena de 3 años y el nene de 11. Los tiene que llevar a la escuela, a sus actividades, pero además tiene una discapacidad. Esto hace que no pueda estar en un trabajo con horarios muy rígidos porque, si no, no tiene con quien dejar a las criaturas", explicó César Pérez, el abogado del padre, en diálogo con LMNeuquén.