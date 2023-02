Reclama que le quiten un catéter de los riñones que no lo deja trabajar

“Mi nombre Sergio Esteban Correa nacido y criado en mi centenario querido. Camionero y taxista en mi ciudad miren vecinos, yo estoy atravesando por un problema de salud y no me dan respuesta en el hospital Natalio Burd de nuestra ciudad”, contó el hombre a través de su cuenta de Facebook.

“No encuentro la solución, ya estoy cansado de visitar al urólogo que, de hecho, cuesta un montón conseguir un turno. En el mes de octubre pedí mediante una nota solución y una copia de mi historia clínica como también una reunión con el Sr. director del Hospital, la cual nunca se concretó”, observó.

El hombre explicó que “el urólogo luego de un accidente personal volvió a trabajar este mes”, pero él tampoco le ha brindado una solución. “Llegar casi gritando del dolor al hospital es horrible. Todo me cuesta el doble de trabajo que otras personas. Y tengo deudas, pago un alquiler, pero no necesito ayuda económica ni nada por el estilo solo necesito que me den una solución”, recalcó.

Su actual situación provocó que perdiera el trabajo y por eso ahora se mantiene realizando changas. “En la empresa que trabajaba me propusieron renunciar para así agarrar unos pesos más y poder esperar la segunda cirugía. Ellos como empresa le pusieron la mejor me aguantaron más de lo que la ley dice me pagaron en tiempo y forma 3 quincenas más de cumplido el plazo por certificado”, relató.

“No puedo trabajar normalmente salgo en el taxi para hacer unos mangos y no quedar en la ruina total, pero hoy me estoy manteniendo con tramadol y morfina en pastillas para calmar los dolores. Ya muchos vecinos y me han visto todo encorvado y delicado al punto de casi no poder caminar”, posteó en las redes.

“Necesito que me operen por favor ya basta hay una vida socioeconómica en juego esto ya no da para más. No quiero seguir metido en la guardia día por medio o todos los días aplicándome morfina para calmar los Dolores. Fui hasta el Castro por guardia 3 o 4 veces, pero se complica mucho la movilidad hasta allá y al fin de cuentas es exactamente lo mismo. No hay lugar faltan insumos y accesorios para operar. Estoy realmente cansado”, explicó Sergio.