Reclaman por falta de agua en Provincias Unidas: "Sale un hilito"

El vecino estimó que el problema de la falta de agua se agudizó desde noviembre del año pasado, cuando empezaron a tener cortes irregulares y periodos de agua de 6 horas por día. “A veces era con buena presión y otras veces con poca presión. En mi casa recibimos agua del río Limay, viene sucia con palitos y barro, que hemos tenido que ponerle filtros”, agregó.

Dijo que la Comisión Vecinal le planteó por escrito al presidente del EPAS, Martín Herrera, la situación de la falta de agua en el barrio en diciembre del 2022.

“Le hice un reclamo enérgico tanto por teléfono como por escrito. El domingo llegó una cuadrilla en una camioneta con cinco personas, que se ve que era de una contratista porque no tenía cartel del EPAS, y una retroexcavadora, como para ver si el problema era en mi casa”, contó el vecino, quien le dijo que no era sólo de él, sino que se repite en Islas Malvinas, Santa Teresa como en las calles linderas.

La respuesta que le brindó el personal lo dejó más que asombrado. “Nos dijeron que parece que hay algunos vecinos que conocen donde hay llaves de corte zonales y dejan sin agua al resto. Me dijeron cualquier cosa, que no es serio”, sostuvo Maldonado. E indicó: “Me parece que el comportamiento del EPAS no es serio, no está dando ni siquiera una explicación de la baja presión o de la falta de agua. Pareciera que está todo bien y acá hay gente que está sufriendo, hay gente que está sin agua hace un montón de días, que está comprando para tomar pero que no tiene suficiente ni para higienizarse ni para regar sus plantas o darles a sus mascotas", dijo.

“Ya le he mandado una carta documento al EPAS haciendo los preparativos para una acción judicial porque constituye un abuso y una mala administración de un servicio público”, puntualizó.

Instó a los vecinos guardar el número de reclamo para poder hacerlo valer en caso de recurrir a la Defensoría del Consumidor.

“A los usuarios no nos dan ningún tipo de respuesta, no tienen la decencia de decirnos que faltará el agua por algunos días, no hay recomendación del EPAS", agregó.

Respuesta del EPAS

Desde el EPAS señalaron que el organismo cuenta con un centro de atención al usuario que atiende las 24 horas e indicaron que uno de los inconvenientes, por los que se ven afectados algunos sectores, es por el excesivo consumo de agua por habitante por día en la ciudad.

“Provincias Unidas, no todo el barrio, es una zona de mayores dificultades cuando hay mayor consumo porque está en un sector más alto. La mayor problemática se presenta de Provincias Unidas hacia el norte. No es que no haya agua todo el día, sino que la mayor complicación se da por altos consumos, sobre todo en estos días de calor”, sostuvo a LU5 el gerente General Servicios Neuquén en el EPAS, Esteban Rodríguez.

El funcionario dijo que el consumo en Neuquén es excesivo. Explicó que “es mucho más de lo que se recomienda en todo el año, no es un consumo racional, que es de 300 litros por habitante por día, se producen más de 600 en la ciudad de Neuquén”.

Consideró que parte de la solución es tomar conciencia y hacer un uso racional del servicio. “Uno puede forzar los sistemas con la producción al máximo, pero cuando hay un exceso muchísimo más en hay altas temperaturas, es exagerado. Dependemos sí o sí que se haga un consumo racional en toda la ciudad”, añadió.

Rodríguez insistió en que “hay que hacer es concientizar que el agua no es un recurso infinito y más el agua potable. Necesitamos apelar a esa conciencia porque llega un momento en que se ven perjudicados algunos sectores. Que no es que no tengan agua todo el día, sino que en algunos momentos del día se baja la presión”.

Aclaró que lo más difícil de sostener es poder distribuir el agua de forma equitativa en toda la ciudad durante las 24 horas. Por eso quiso hacer hincapié en que los vecinos cuenten con una reserva domiciliaria, acorde a la cantidad de habitantes, como así también regar en horarios que correspondan.

Respecto al caso del vecino de Provincias Unidas, respondió: “Tratamos de poner la mejor voluntad, si este señor se ha sentido molesto por alguna situación lo atenderemos y haremos una autocrítica entendiendo que somos una empresa de servicio”. Y remató: “Entiendo la molestia de la gente, es muy difícil estar sin agua. Me haré cargo de forma personal”.