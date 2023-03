Reclaman transportes adaptados con rampas en Centenario

“Mi hijo no pudo arrancar este año las clases porque el transporte no cuenta con una rampa, en la escuela me dijeron que me tenía que ir al Consejo de Educación (CPE)” , informó Ivanna Riffo, una de las mamás. No obstante, aseguró que en el CPE la mandaron a otra dependencia.

Ante la indignación por todas las vueltas que le estaban haciendo dar y nadie se hacía cargo de brindar una solución siguió golpeando puertas hasta ser atendida por alguien que tuviera la potestad para darle respuestas. “Hoy pude contactarme con David Gago que está a cargo y él me dijo que el hombre de la Trafic no la tiene disponible”, dijo.

Riffo aseguró que este conflicto está estrechamente relacionado con otros. “No es solamente que al transporte le falte la rampa son muchas cosas. Hay mucha inseguridad cuando los nenes viajan porque no tienen una persona capacitada que los acompañe. Tienen una chica que no está formada para ese trabajo porque no sabe cómo manipular a las personas con discapacidad”, explicó.

La madre indicó que los encargados de garantizar el transporte de las personas con movilidad reducida solo “juegan con sus necesidades”. Luego contó: “Me contacté con otra mamá, que me contó que el lunes 6 de marzo quedaron en pasar a buscar a su hijo, pero la trafic primero le dijo que estaba cerca, después le dijo estoy llegando y, por último, después de casi una hora y media le dijo ‘señora no voy a pasar porque no tengo rampa’. O sea, así juegan con nosotras”.

Las madres se organizaron para reclamar. “Contábamos con una Trafic que fue donada y tenía una rampa. Estaba perfectamente adaptada y se nos quitó en el año 2016 dejando a 32 personas sin poder asistir al colegio sin ese transporte. Sería un buen momento para saber qué pasó con ella porque sería de mucha utilidad para los chicos de la escuela especial”, puntualizó Merian Ramírez, una de las madres que participa del reclamo.

Por último, aseguró: “Estamos siendo muy ignorados en Centenario. No puede ser que ellos no puedan asistir al colegio y ni siquiera se les brinde un lugar de esparcimiento. Es mucha falta de seriedad, falta de compromiso, falta de respuestas”.