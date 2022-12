Recomendaciones para disfrutar de unas fiestas saludables

Al respecto, la ministra de Salud, Andrea Peve, señaló que la alimentación saludable es parte de la salud integral de las personas, la cual es impulsada a nivel provincial a través del Comité de Alimentación Saludable (CASP) y el Programa Punto Saludable. “Este año hemos sumado más de mil nuevos promotores y promotoras de Punto Saludable porque entendemos que la salud la construimos entre todos y todas”, sostuvo y recordó que a la hora de reunirse es importante mantener los cuidados contra COVID que ya hemos aprendido, como el lavado de manos, la ventilación cruzada y constante y no juntarse en caso de presentar síntomas respiratorios.

Algunas sugerencias a tener en cuenta: incorporar variedad de frutas y verduras en la preparación de platos; consumir agua segura; moderar el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas; lavarse las manos antes de cocinar, al igual que los utensilios a utilizar; reemplazar la sal por condimentos; respetar la cadena de frío de los alimentos; no saltear comidas; mantenerse activo: caminar, bailar, hacer ejercicio o practicar algún deporte.

Al preparar los alimentos evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos; mantener refrigerados aquellos alimentos a base de cremas o mayonesas; descongelar los alimentos en la heladera y no volver a congelarlos; lavar frutas y verduras antes de consumirlas.

Al momento de comprar seleccionar alimentos saludables y frescos; controlar y respetar la fecha de elaboración y vencimiento de los productos; no comprar latas abolladas, oxidadas o hinchadas; se recomienda seguir el siguiente orden: primero tomar productos no comestibles, luego los alimentos que no necesitan frío, continuar con frutas y verduras, después los alimentos que necesitan frío y por último con los alimentos congelados.

Para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, es fundamental la manipulación y conservación de los mismos, mantener la higiene personal y del ambiente, y la utilización o consumo de agua segura. Las personas más susceptibles a contraer estas enfermedades son los niños y las niñas, las personas mayores, embarazadas o aquellas personas que presentan alguna enfermedad.

Los síntomas más comunes son: vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre. También pueden presentarse síntomas neurológicos, ojos hinchados, dificultades renales y visión doble. Las complicaciones varían de acuerdo a la cantidad de alimento ingerido con toxinas. Ante cualquier malestar concurrir al centro de salud más cercano o llamar al 107.