Recomendados: ¿Dónde comer ceviche en el Alto Valle?

Ni el mundo se divide entre la gente que come ceviche y la que no. Ni tampoco es una comida fundamental para transcurrir la vida (o si!?). Si aún no lo probaste y te gusta lo ácido, el sabor a mar o río y un picor con dulzor que te captura la lengua pues a entrarle. No es algo difícil de encarar, su sabor fresco es de lo mejor. Ideal para estas temperaturas y los días posteriores a cualquier pedo de verano. Capaz de levantar muertos y a los vivos les llena la boca de registros geniales. Aquí un picadito de sitios que recuerdo y recomiendo. Dale una oportunidad al ceviche.