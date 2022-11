Reconocen a Sara Mansilla por su participación solidaria en el Choconazo

Este argumento por el que fue reconocida la llenó de emoción a la actual presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén durante el acto de entrega que se realizó en el 47 aniversario de la localidad en el que participaron el intendente de la localidad Nicolás Di Fonzo y el gobernador Omar Gutiérrez. “Es emocionante que me declaren visitante ilustre porque a lo largo de tantos años he luchado para que no se olvidé la importancia de lo que fue el Choconazo, a través de charlas, conferencias, encuentros y he motivado a historiadores, como Juan Quintar, a escribir libros sobre este hecho", explicó Mansilla a LMNeuquén.