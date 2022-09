Reconocido corredor de bolsa con gran historial de aciertos predijo al campeón de Qatar 2022

Faltan menos de dos meses para el inicio de Qatar 2022 y ya son miles las predicciones que se han viralizado en todas las redes sociales. Hasta el momento, la gran mayoría de ellas eran realizadas por tarotistas o astrólogos , que se basaban en sus distintas creencias para indicar quien será el próximo campeón del mundo. Para muchos aficionados, estos pronósticos eran un simple "creer o reventar" y no tenían ningún fundamento concreto que los sustente.

Sin embargo, en los últimos días se conoció el veredicto de un reconocido corredor de bolsa que cuenta con un gran historial de aciertos , entre los cuales se encuentran las consagraciones de Alemania y Francia en Brasil 2014 y Rusia 2018 . Estamos hablando de Joachim Klemen , estratega del banco de inversión Liberum Capital Ltd, quien cuenta con más de 20 años trabajando en servicios financieros e hizo pública su hipótesis el pasado martes.

Para llegar a su conclusión, Klemen contempla la fortaleza actual del equipo, pero también otros elementos que no están ligados a lo futbolístico, como por ejemplo las variables socioeconómicas . Según su experiencia en otras investigaciones, dichas variables afectan la perfomance de un conjunto de fútbol internacional, tales como la población o el PBI. En este cóctel también se incluyen condimentos vinculados con "el azar".

De esta manera, el corredor de bolsa que acertó los campeones de los últimos dos Mundiales indicó que la Selección Argentina se consagrará campeona del mundo en Qatar 2022 tras derrotar a Inglaterra en la final. A su vez, Klemen afirmó que, antes de la gran definición, la Albiceleste eliminará a España en semifinales.

argentina italia 2022.jpg El corredor de bolsa Joachim Klemen, quien predijo las consagraciones de Alemania y Francia en los últimos dos Mundiales, indicó que la Selección Argentina será campeona del mundo en Qatar 2022.

"Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona", advirtió el agente luego de dar su pronóstico.

En la previa, el veredicto del estratega no parece tan alocado. Para que esto suceda, tanto Argentina como Inglaterra deberían ganar sus respectivos grupos, lo que los dejaría en distintos cuadros de la fase final. Por su parte, España debería eliminar a Brasil en cuartos de final (en caso de que ambos sean primeros de sus grupos) para medirse ante la Scaloneta en semis.