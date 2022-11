Recorrida neuquina por la Zona Franca de La Pampa

Junto con la Dirección General de Aduanas se trabajó sobre las operativas propias de los usuarios. “Hay usuarios con un movimiento continuo y otros moderados. La ventaja aduanera es que cuando ingresa una mercadería del exterior e ingresa a la ZF, gráficamente, no está entrando al país, sino que está entrando a la ZF, es decir, no paga los derechos de importación, los paga cuando sale a territorio. Nosotros observamos cómo se están utilizando los insumos, cómo se cumplen los consumos, si está documentado o no. Nuestras facultades son de control. Hoy el porcentual más grande de toda la mercadería va a territorio, que es el 80%.” detalló Matías Mencarelli, gerente de Operaciones.

Recorrida Zona Franca La Pampa

Por su parte, el Gerente del Concesionario del área pampeana, Eduardo Echevarría, destacó que “las potencialidades de la ZF Zapala están en su estratégica ubicación y deben potenciarlo. Una vez que la habiliten, considero que los mercados que la rodean, van a traccionar para nuevos horizontes económicos. Esa es nuestra experiencia y ustedes están más cerca de vivirlo”.

Zona Franca Zapala permitirá a sus usuarios almacenar, fabricar, montar, ensamblar, fraccionar, comercializar, certificar mercaderías; así como también establecer laboratorios y centros de desarrollo tecnológico dentro de sus instalaciones. Al respecto, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, destacó “es muy importante lograr un ecosistema que acompañe los espacios de innovación tecnológicos. Nosotros lo logramos y es muy significativo para la ciudadanía en su totalidad. En General Pico tenemos acompañamiento en formación académica que nos permiten, como municipio, referenciarnos y estar insertos en el mundo laboral y económico”.

El concesionario de la Zona Franca Zapala prevé inaugurar obras antes de fin de año, lo que significaría que prontamente se estaría en condiciones de tramitar la habilitación aduanera.