Red Bull y un nuevo problema contra Checo Pérez

CHeco singapur.jpg Checo Pérez extendió contrato con Red Bull hasta finales de 2024.

Sin embargo, sobre el final de la temporada comenzó a surgir un conflicto en puerta para los, ya coronados, campeones cuando Max Verstappen no dejó pasar a Checo Pérez en el Gran Premio de Sao Paulo. Esto destapó la posible mala relación y disconformidad del piloto mexicano. Ahora, esto se acrecentó con Helmut Marko, el asesor de Red Bull, quien apuntó contra “Checo”. "Sólo tienen que aceptar que el piloto que está a su lado es un poco mejor. Eso está bien. No voy a dar nombres, pero tienes que aceptar tu papel. No se puede vivir en un mundo de cuento de hadas", afirmó ante ‘Auto Motor Und Sport’.