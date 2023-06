Red Solidaria detectó a más de cien personas viviendo en las calles

“Después de diez recorridas, hemos hecho contacto con 135 personas. No es 100% seguro que vivan en la calle. Nosotros hacemos este trabajo para sacar un plato de comida, un poco de abrigo y compañía mínima. Pueden ser menos o más, esto es muy volátil y cambiante”, sostuvo Cámpora en declaraciones a LU5.

Puntualizó que se trata de personas cuyas edades van desde los 18 a los 70 años. “La mayoría de 18 a 30 años. Estamos jugando mal las cartas porque nuestros pibes están en la calle”, reflexionó el voluntario, e indicó que aproximadamente un 80% son hombres y el resto de mujeres. Menores no vieron en las últimas recorridas.

Red Solidaria- convocatoria-.jpg Facebook Red Solidaria

“Las historias son de lo más variadas y las situaciones son como las personas mismas. Encontramos una mujer adulta mayor que iba a hacer un trayecto más largo de colectivo, hasta Villa Regina, pero se bajó en Neuquén y se perdió”, ejemplificó Cámpora.

La más recurrente es de hombres que quedaron desempleados, se separaron y no pueden afrontar un alquiler para estar bajo techo. También se encontraron con chicos que dicen provenir de otras provincias como Buenos Aires, Chaco o Mendoza. “Dicen que está malo y no se consigue trabajo. También a esas mismas personas le hemos conseguido una entrevista de trabajo y no concurren”, agregó el voluntario y aseguró que “el fantasma que acecha es el alcohol y la droga, aunque no por eso nosotros vamos a dejar de salir a darle un plato de comida”.

Dijo que para ellos es muy difícil trazar un panorama único de las causas que llevaron a estas personas a estar en situación de calle. “No hay una línea para decir que todos vienen de afuera por Vaca Muerta… la expulsión del hogar sería lo más usual. Porque hay consumo, porque no hay laburo. Es muy difícil de trazar”, dijo el referente.

Uno de los lugares donde muchos de ellos encontraron refugio temporal y provisorio fue la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON). A fines de la semana pasada desde el Ministerio de Desarrollo Social dieron cuenta de la asistencia de 24 personas que pernoctaban en el lugar.

“De la ETON volvieron en su mayoría a la calle. Lo que se hizo fue un acomodamiento de piezas”, aseguró y añadió: “Me parece que uno enseguida le hecha la culpa al Estado, como si el Estado no fuéramos nosotros”, aunque cada uno con sus respectivas responsabilidades.

Concluyó: “Creemos que está ausente en algunos sectores el Estado. Porque son arrebatos, en esos arrebatos que hace el Estado, por desconocimiento o por falta de práctica, el que sufre es el que no recibe la contención necesaria”.