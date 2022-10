Reforzar la identidad del MPN, la apuesta de Koopmann y Pechen

Luego de consagrase como la fórmula que el Movimiento Popular Neuquino llevará a las elecciones del año que viene para competir por la gobernación, Marcos Koopmann y Ana Pechen dialogaron con LMNeuquén respecto al escenario que se viene. Reconocieron que hubiese sido mejor para el fortalecimiento del partido provincial la realización de una interna con Rolando Figueroa pero analizaron que la jugada del actual diputado provincial no se traducirá en una fuga de votos emepenistas. Afirmaron que existe una “identidad” en el MPN que les permitirá seguir siendo gobierno después del 2023.

AP- Es responsabilidad de Marcos la decisión, no hay en la historia del país una vicegobernadora que haya sido reelecta en ese cargo después de haber cumplido dos períodos como yo, pero el MPN tiene estas cosas. Me decidió el hecho de que creo que nos encontramos en un momento importante en Neuquén y en la República Argentina de cara a la construcción de un futuro armónico y de paz, con mayor trabajo y producción. Y comparto la visión de Marcos y de ahí me decisión de acompañar.