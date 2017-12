También habló sobre los cambios al unificar la conducción del ministerio y el Consejo Provincial de Educación, algo que no ocurría desde hace 15 años. Estimó que este nuevo esquema permitirá profundizar el debate sobre políticas a largo plazo con los representantes de los docentes y la comunidad educativa.

¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo para 2018?

Tengo pensado fortalecer todos aquellos programas socioeducativos que funcionaron en el 2017, en los que invertimos ya 150 millones de pesos. Por ejemplo, Al Patio o el ajedrez o programas para que los chicos extiendan su horario en la escuela o en espacios educativos.

¿Va a haber proyectos nuevos que no se estén trabajando todavía?

Sí. Queremos pensar fuertemente en la capacitación en determinados temas, como por ejemplo un programa especial de matemáticas y otro programa especial de lengua. Porque nos damos cuenta, a partir de los resultados del dispositivo Aprender, que las columnas donde más dificultades se observaron tienen que ver con estas dos áreas del conocimiento.

¿Cómo van a ser esos programas especiales?

Ya están diseñados y lo comenzamos a implementar en 2018. Van a ser completos. No sólo con una capacitación para los docentes, sino también con un fuerte equipamiento que tenga que ver con la enseñanza de la matemática y la lengua.

¿Va a haber cambios en Educación al quedar el ministerio y el Consejo a cargo de la misma persona?

Esta doble función, como ministra y presidenta del Consejo, es un desafío muy importante que planteó el gobernador para promover el debate en el cuerpo colegiado con una agenda de políticas públicas educativas. Me parece que con esto recae una jerarquía sobre ese espacio institucional y es muy interesante que el cuerpo colegiado pueda trascender en debates más allá de los expedientes que habitualmente tratan.

¿Qué temas son los que quieren poner en debate?

Queremos diseñar una agenda de políticas públicas que tiene que ver con recuperar la centralidad del Consejo de Educación dentro del sistema educativo. Seguramente ahora se va a poder coordinar desde el ministerio y el Consejo una agenda única. Esto entiendo que le va a dar fortaleza al cuerpo también.

¿Va a haber otras modificaciones en el Consejo?

Esta forma de trabajo es también para modificar las cosas que no estuvieron tan bien, como los servicios que acompañan al sistema educativo. Hemos sido noticia por el transporte escolar y un montón de acontecimientos que van de la mano del acompañamiento de esos servicios, y ahora lo que tenemos que lograr es que aflore el derecho al conocimiento y sea eso lo preponderante.

Ahora, Educación es una única área

La ministra Cristina Storioni sostuvo que fue un acierto que Educación quede como única área de la cartera que preside, porque de esa manera “no se distrae” el eje de trabajo.

La nueva ley de ministerios, que se acaba de sancionar, preveía que Educación y Gobierno quedaran a cargo de un mismo funcionario, pero el gobernador Omar Gutiérrez modificó la estructura por decreto y dividió ambas áreas.

Gobierno quedó en manos de Juan Pablo Prezzoli, junto con Deporte, Cultura y Juventud, mientras que Storioni mantuvo el Ministerio de Educación tal como venía hasta ahora.

Al consultarla sobre el tema, la ministra explicó que ese cambio se decidió porque “el gobernador le dio una impronta a Educación, que ocupa en la agenda del gobierno un lugar preponderante”.

Agregó que, al no compartir la estructura, “la idea es que Educación no se distrae con otras áreas de gobierno, mantiene esa centralidad y me parece que eso es absolutamente noble para el sector”.