Refresh vaginal

En 2017 se separó por sufrir violencia de género. Mel B, ex Spice Girls, se realizó ese tratamiento para "no tener rastros de su ex pareja en su cuerpo".

Los Ángeles. La ex integrante del grupo británico Spice Girls, Mel B, reveló, en declaraciones al diario The Guardian, que se hizo una exfoliación vaginal y que le pusieron tejido nuevo luego de terminar su tormentosa relación con el productor Stephen Belafonte. “Fui a mi médico y le dije: ‘No quiero que la última persona que ha estado en el interior de mi vagina sea ese monstruo’. Entonces me examinó y me dijo que legalmente no podía hacer nada al respecto porque en realidad no necesitaba ninguna operación”, manifestó Mel B.