Relatos Salvajes: ex comisario atacó con una barreta y una pistola a un mecánico

Un hecho de violencia e intolerancia sorprendió a un mecánico de la localidad bonaerense de Suipacha que recibió una brutal golpiza por parte de un cliente. Se trata de un ex comisario que dejó su auto en un taller y como no se lo arreglaron atacó con una barreta al mecánico y destrozó varios autos que se encontraban a su alrededor.

En ese sentido, aseguró que a los días le avisó que ya estaba listo para que lo pasara a buscar y le pidió que llevara el coche para chequear si el arreglo había quedado bien. “Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera porque me dijo que iba a pasar por acá para ir a un pueblo cercano”, detalló el mecánico.