Rendidos a los pies de El Ángel

El cine nacional está de fiesta. Es que durante el último fin de semana, El ángel, la nueva superproducción de Luis Ortega convocó a los cines de todo el país a más de 220 mil personas. Además, se convirtió en el film argentino con mejor debut que no cuenta con la participación de Guillermo Francella, Ricardo Darín o Adrián Suar (tres de los actores más populares del país), al cortar durante su primer día más de 45 mil tickets. Esto no ocurría desde el lanzamiento de Gilda: no me arrepiento de este amor, en 2016.