Rescató un galgo de una alcantarilla de Buenos Aires y lo trajo a Neuquén

galgo rescatado perro gentileza

Este galgo apareció desnutrido en una alcantarilla en un campo de la ciudad de Arrecifes, en Buenos Aires. Una rescatista de capital le tomó una foto que fue la que llegó a los ojos del abogado neuquino, quien no tardó en ponerse en campaña para salvarlo.

"Cuando vi el estado en el que estaba empecé a buscar la posibilidad de conseguirle un tránsito en provincia de Buenos Aires, pero esta fecha es difícil, la gente se va de vacaciones y no puede hacerlo. Pero después de que lo publiqué en Twitter me escribió una chica que me vincula con Patricia, quien me ayudó para traerlo a Neuquén", relató.

Las gestiones para traer al galgo a la provincia comenzaron con la posibilidad de un transporte, pero el valor era de 90 mil pesos, gasto que no podía afrontar. "Si lo dejábamos en ese campo se iba a morir, así que seguí buscando opciones y a través de Florencia de la página "Los perritos del rincón" di con una señora de acá que tiene su hija estudiando en Buenos Aires y ella fue la que me dijo que me lo traía", detalló el hombre.

perro galgo rescatado gentileza

La llegada de Emilio a Neuquén no fue fácil. Primero hubo que trasladarlo desde aquella alcantarilla hasta la ciudad de Lomas de Zamora, donde estaba la estudiante neuquina. Luego, la primera fecha de viaje prevista coincidió con la final del Mundial, así que se suspendió. Finalmente salió el lunes pasado y, tras dos días de viaje, el miércoles llegó a Neuquén para reunirse con Lucas y sus otros dos galgos rescatados, Adela y Salvador.

Ya en Neuquén, el cachorro que había sido utilizado para la caza de liebres u algún otro animal, recibió su atención veterinaria que detectó enfermedades en su sangre transmitida por las garrapatas. Emilio está medicado y en proceso de rehabilitación, principalmente con el amor que le brinda este amante de los perros, sobre todo de los que están en situaciones complicadas.

"Te das cuenta que lo usaban para la caza porque tiene una oreja mutilada para marcarlo y los dientes de abajo limados. Emilio tiene algo además que te liquida, es muy bueno y tiene los dientes gastados por haber comido piedras", describió Lucas con dolor.

La vida de este cachorro ya cambió radicalmente. Comparte sus días con esta familia que lo rescató y le dio cobijo, y una vez que esté rehabilitado, en unos dos meses, Lucas espera que otra persona de gran corazón pueda adoptarlo para ser parte de su familia.