Respaldo judicial a Trump en su veto a los musulmanes

La Corte había aceptado estudiar durante su próximo período judicial -de octubre de 2017 a junio de 2018- la legalidad del veto migratorio del presidente, bloqueado por dos tribunales que consideraron que Trump abusó de su poder y discriminó a los musulmanes como minoría religiosa. No obstante, hasta tomar una decisión definitiva, autorizó al gobierno a negar la entrada a Estados Unidos de las personas afectadas por el veto que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no tengan planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones norteamericanas.

“Como presidente, no puedo permitir que entre a nuestro país gente que quiere hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vaya a trabajar duro y ser productiva”, subrayó en el comunicado. “Mi responsabilidad número uno como comandante en jefe es mantener seguro al pueblo estadounidense. La decisión de hoy (por ayer) me permite usar una herramienta importante para proteger a nuestra nación. También estoy particularmente satisfecho de que la decisión de la Corte Suprema fuera por 9-0 votos de los jueces”, añadió, destacando la unanimidad de los jueces, que en su fallo de 13 páginas determinaron que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.