Respondió con unas fotos hot

Sol Pérez, conocida como la chica del clima de Sportia (el noticiero deportivo de TyC Sports), respondió a las críticas luego de que se filtraran imágenes de ella cuando era chica: lo hizo con una sensual producción de fotos. Lejos de enojarse, la Sobri de Pérez, otro de sus apodos, se mostró distendida y simpática en #UnaTardeCon, el programa de Ciudad.com en Facebook Live. “No me ofende que hayan salido a la luz. Además, me tuve que defender de un video porno que no era mío, de unas fotos prohibidas que no eran mías... ¡Esto no es nada!”, expresó sobre sus fotos viejas.