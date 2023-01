Retiraron de góndolas más de 9.500 productos, la mayoría vencidos

Durante las inspecciones se retiraron de las góndolas más de 2.900 productos sensibles, que son aquellos que pueden afectar gravemente la salud de las y los usuarios que los consuman o manipulen. Los mismos fueron: 1.770 juguetes (sin el sello de seguridad argentino); 363 productos lácteos (yogures, postres, quesos, etc.); 329 pañales; 164 salsas tipo aderezo (mayonesa, kétchup, etc.); 137 productos de carnes envasadas y procesadas (milanesas, hamburguesas, etc.); 87 fiambres embutidos (salamines, jamones, etc.); 53 paquetes de leche (comunes y de fórmulas); y 7 productos de pescados y mariscos.