Retro: el gol de Jorge Almirón a Boca en La Bombonera

En sus primeras palabras como técnico del club de la Ribera, Almirón recordó un gol que le convirtió a Boca en La Bombonera en 1997, cuando se desempeñaba como jugador de Deportivo Español. "No hice muchos goles, pero acá hice uno que me cambió la carrera, se lo dije al presidente. Vino a verme gente, jugué bien, hice el gol y me fui a México. Sé lo que trasciende jugar bien contra Boca", expresó el hombre que realizó casi toda su carrera futbolística en México.