Las organizaciones sociales se movilizaron este miércoles a la mañana por el centro de la ciudad y advirtieron que, de no obtener esta tarde una respuesta a los reclamos de puestos de trabajo progresivo y actualización de partidas de comedores y merenderos, este jueves realizarán medidas de fuerza.

Sostuvo que se trata de un convenio para puestos de trabajo, que había sido estipulado el 13 de junio, y que el propio Estado había cerrado, pero que “pasaron los meses y no tenemos una definición dónde se va a trabajar ni los tiempos en los que se hará".

De esta forma, el manifestante se quejó de la dilación de parte del Gobierno provincial, luego de los compromisos asumidos en cuanto a la actualización para comedores y merenderos. “La inflación pega fuerte en la cuestión alimentaria. Un termómetro social que siempre está presente es el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, no solo a personas que no tienen trabajo sino de quienes tienen un ingreso, pero no les alcanza por el cuadro inflacionario”, aseveró Parra.

marcha- organizaciones sociales- reclamo - 2.jpg Sebastián Fariña Petersen

Parra aclaró que la marcha que realizaron junto con las seccionales de Aten Capital y Plottier y los Ceramistas fue distinta a la de la CGT. “Entendemos que la marcha de la CGT absuelve al Gobierno de la responsabilidad de la inflación. Es indudable que en la Argentina hay formadores de precios, que los grandes monopolios especulan con los precios, pero el principal formador de precios es el Gobierno porque es el que fija el tipo de cambio y fija el cuadro tarifario para todos”, dijo el referente del PO.

Así, señaló que “la responsabilidad de inflación es del Gobierno en el ajuste, el salario y las jubilaciones” y explicó: “La CGT hace esto para sacar la olla a presión de un descontento muy fuerte que existe en la población. Nuestro planteo es que tienen que existir un paro nacional para parar este ataque a las jubilaciones, salarios en un gobierno está metido con el FMI”.

Tras el cuarto intermedio, las organizaciones aguardarán que se retome la reunión, pero en el caso de que la Provincia se mantenga con la misma postura de dilación, realizarán otras medidas de fuerza.