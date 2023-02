Reveladora investigación sobre la escuela neuquina en pandemia

SFP Clases no presenciales alumnos primaria escuela virtual (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

En diálogo con LMNeuquén, una de las investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, Natalia Fernández, y becaria postdoctoral del Conicet-IPEHCS, rescató el trabajo de los docentes y directivos que "sintieron el trabajo en soledad" y se pusieron la escuela "al hombro", como así también ponderó el rol de las familias, un pilar fundamental durante la pandemia.

Pese a todas las dificultades que revelaron y a las desigualdades sociales en el acceso a las tecnologías de la información y otros recursos, se manifiesta con fuerza el deseo de volver a la presencialidad y recuperar la escuela como espacio de socialización.

"En pandemia la clave para todos -directivos, docentes, familias y estudiantes- fue no perder el vínculo sociopedagógico", enfatizó Fernández.

Más allá de los encuentros virtuales y las tareas escolares, muchas familias rescataron la comunicación de los docentes y directores para saber cómo estaban y si necesitaban algo. Incluso el llamado puerta a puerta para acercar la tarea cuando no había manera de que puedan conectarse; la mateada virtual y otras propuestas novedosas que ayudaron a sostener ese vínculo. Aquí también aparece como central la figura del preceptor/a, nexo entre alumnos y alumnas con sus maestros, señoritas y profesores; y asesores pedagógicos.

La mayoría de las encuestas revelan de alguna manera lo importante que es la escuela presencial en la vida de las personas como espacio de socialización.

¿Qué fue lo que más extrañaron los estudiantes?

De acuerdo a las encuestas realizadas en escuelas secundarias, más de la mitad (52,2%) seleccionó la respuesta "encontrarme con mis compañeros/as". Otro aspecto valorado de la escuela presencial fue "el aprendizaje con otros/as (docentes, compañeros/as y otros/as)" en un 29,8%. El 21,5 % expresó la posibilidad de ir a otro espacio que no sea la casa; aprender cosas nuevas (19 %); adquirir hábitos (18,8 %); y encontrarse con los y las docentes (15,5 %).

Otros destacaron el trabajo grupal entre pares (8,4 %); encontrarse con otros miembros de la comunidad educativa, como porteros/as, preceptores/as, cocineros/as, bibliotecarios/as (7,7 %); y finalmente aprender cosas para ayudar a otras personas (1,1 %).

"Lo que más extrañaban de la escuela presencial es estar y aprender con otros/as, salir de casa, los y las docentes y el papel de los mismos para el aprendizaje", reza el cuaderno "La Educación Neuquina en Pandemia: voces y experiencias", donde se plasmaron los avances de esta investigación.

Algunas frases

"Extraño todo. A mis amigos, las clases, la libertad de estar afuera de casa y aprender en un lugar cómodo, la naturaleza, los recreos. Me esperaban muchas cosas este año, también el viaje de egresados, la colación, etc. y me pone muy triste terminar mi secundario de esta forma. Por eso también me cuesta mucho hacer las cosas virtualmente, porque no le veo sentido ni tengo ánimo".

"De la escuela presencial se extrañan muchas cosas, como la charla en el recreo, los debates, los trabajos en grupo, juntarse a hacer un trabajo o proyecto, escribir en la carpeta, ver al profesor explicar, etc."

"Extraño el acompañamiento de mis profesores, también a mis compañeros, las risas, los chistes, las explicaciones de cada materia y tema diferente, y poder hacer actividades con profesores y compañeros".

Participación y clases virtuales

En cuanto a las clases virtuales, 7 de cada 10 estudiantes respondieron que participaban de ellas; y 6 de 10 contaron con la ayuda de un familiar que los acompañó en este proceso, principalmente la madre, tutora o abuela. Entre los que no participaron, casi el 40 % señaló que era porque la escuela no realizaba clases virtuales. El resto porque se se aburría, se sentía incómodo o tenía problemas de conectividad.

Al consultar a los estudiantes que participaban en las clases virtuales acerca de cómo les resultaban, la opción más seleccionada fue "no me gustan porque me cuesta entender los temas" (33,1 %), seguida por "me gustan porque puedo comunicarme con los profesores" (27,2 %). Además, el 19,6 % contestó que le costaba relacionarse de esa forma con los y las docentes, mientras que el 16,5 % indicó que se sentía muy cómodo/a.

¿Cuáles fueron las dificultades más recurrentes?

Al momento de resolver las actividades, señalaron varias dificultades. Pero hubo una que caló hondo: la poca motivación y el entusiasmo, en el 72,4% de los casos analizados, seguida por la falta de comprensión, en un 61,2%.

En tercero y cuarto lugar aparecen la falta de acompañamiento de los y las docentes para resolverlas (43,3 %) o la falta de tiempo por otras actividades extraescolares (36,6 %). También se registraron dificultades vinculadas a las condiciones materiales necesarias para realizar las actividades como la falta de internet o problemas de conectividad (35,7 %) y la ausencia de un espacio físico cómodo (23,6 %). Finalmente, el 37,4 % planteó que no tuvo dificultades para realizar las tareas.

Muchos valoraron hacer actividades creativas y novedosas, que posibilitaron la interacción con otras personas; mientras que cuestionaron aquellas repetitivas, tendientes a copiar y pegar contenidos.

"La pandemia, entre otros efectos, puso aún más en evidencia desigualdades preexistentes, que se recrudecieron", sostuvieron. En principio, fue así porque no todos tuvieron acceso a las condiciones materiales para sostener la escolaridad virtual (disponibilidad de dispositivos electrónicos, conectividad, lugar cómodo para estudiar, acompañante pedagógico/a).

La pandemia incrementó las desigualdades

"Se puede plantear que la educación en pandemia mostró que delegar la responsabilidad de la educación al ámbito familiar, agudizó el impacto de la clase social, profundizando las desigualdades sociales", advirtieron.

Se visualiza la importancia de los vínculos presenciales, tanto entre pares como entre estudiantes y profesores. Es decir, de los encuentros cara a cara en la construcción de conocimiento.

Las familias también agradecieron el vínculo que mantuvieron docentes y directivos en un tiempo de gran adversidad y manifestaron sus demandas, todas apuntadas al Estado, como garante de la continuidad pedagógica. Primero, reclamaron conectividad gratuita y para todos, de calidad, para que no haya desigualdad de oportunidades. En segundo lugar aparecieron demandas vinculadas a la necesidad de mejorar la infraestructura escolar.

En tercer lugar, otro aspecto que se destacó fue el reclamo de alimentos. Es que la escuela fue en ese tiempo y en algunos lugares el sitio de acopio y entrega de los módulos que reciben miles de familias vulneradas.

Algunas frases

"Agradecer a cada docente por su esfuerzo en estas épocas difíciles para todos".

"Agradecida de la directora que no nos ha dejado de lado anímicamente, físicamente, moralmente".

"Agradezco a cada maestra/o que tomó su tiempo para llamar y explicar los temas dados".

"Cada niño o grupo familiar debería contar con un dispositivo en su casa y wifi gratuito. El Consejo no se enfoca en eso. Hay muchos niños que no tienen conectividad o usan un celular toda la familia. No hay igualdad de educación para todos".

"Que el gobierno garantice la conectividad gratuita, para que no haya desigualdad de oportunidades para niño, adolescentes y docentes".

"Me gustaría que haya mayor inversión en infraestructura escolar y conectividad".

"Que mejoren el estado de las escuelas para que los niños puedan retomar las clases. Más compromiso del gobierno para con la educación".

"La entrega de alimentos para los niños que sea general".

"Más ayuda para los niños más vulnerables".

El equipo de investigación que realizó este trabajo también está integrado por Noemí Bardelli, Sandra Belladona, Irene María Buchter, Lucía Di'Camillo, Verónica Ferreira, Delfina Garino, Andrea Properzi, Francisco Suertegaray, Micaela De Vega y Soledad Vercellino.

Agradecieron a todos los/as docentes, directores/as, estudiantes y familiares que sumaron su voz para visualizar lo que fue la escuela en pandemia.

Las y los interesados pueden acceder de manera gratuita y online al Cuaderno "La educación neuquina en pandemia: voces y experiencias" en el siguiente vínculo http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/16945