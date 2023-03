Revelan las causas por las que Javier García dejó a Guillermina Valdés

Es que a pesar de que a algunos jugadores de fútbol les gusta la exposición en los programas de espectáculos, Mauro Icardi y Rodrigo de Paul parecen ser los abanderados en ese rubro, otros no se ponen muy cómodos a la hora de ser mencionados entre los chimentos del día, y teniendo en cuenta que en solo una salida, la aparición junto a Guillermina Valdés generó tanto revuelo, el arquero de Boca decidió dar un paso al costado y no continuar con su prematura relación con la ex de Marcelo Tinelli.

La noticia la dio Ángel de Brito, quien habló en off con el arquero de Boca y reveló qué es lo que hizo que no prosperara la relación con Guillermina Valdés. “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría dicho Javier Gracía al conductor de LAM.