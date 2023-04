Revelan nuevos detalles de la pelea entre Benedetto y Zambrano: "Lo fue a buscar a su casa"

Aparentemente, el delantero habría agredido verbalmente al zaguero central debido a una situación del juego y éste le respondió, elevando la temperatura de la discusión. De repente, el ex Olympique de Marsella se dio vuelta y le dio un golpe de puño en el rostro a su compañero. El resto de los jugadores que se encontraban allí pudieron separarlos a tiempo y el asunto no pasó a mayores.

Si bien se creía que el conflicto entre Benedetto y Zambrano había quedado en el Cilindro de Avellaneda, en las últimas horas se revelaron nuevos detalles de aquella recordada pelea. En el programa de YouTube "Erick y Gonzalo", el ex arquero peruano Paco Bazán soltó la bomba: “¿Sabés cuándo se ganó el respeto Zambrano de sus compañeros? Cuando Benedetto no fue a entrenar dos días, Zambrano lo fue a buscar a su casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos”.

Acto seguido, su interlocutor lo contradijo al indicar que lo “agarró en el vestuario (Zambrano) y le metió ese arañón. Después se abrazaron”. Sin embargo, Bazán apeló: “La bronca no fue así. Discutieron en la cancha, y entraron en el túnel inflable. Se empezaron a insultar, Zambrano estaba atrás. Benedetto adelante. Éste voltea y lo agarra desprevenido, y ¡pum!, le mete la mano, lo durmió. Y la gente se metió, separó, ‘eh, tranquilo’, y ahí Zambrano lo arañó".

"Pero en la semana fue a la casa, como hacen los machos, sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plin, plin plin. Listo Lo arregló lejos de las cámaras y del show. En silencio, como se tiene que hacer”, concluyó el ex guardametas.

En aquel entonces, Carlos Zambrano dio su versión de los hechos en una entrevista con el periódico Trome. “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón. Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, afirmó el peruano.