Revelan que Carmen Barbieri tendrá que ser operada una vez más

Carmen Barbieri está atravesando un momento complejo en cuanto a lo personal , ya que además de lo que tuvo que pasar con la polémica que desató su hijo Fede Bal en relación a las infidelidades y la separación escandalosa con su ex pareja Sofia Aldrey, ahora reveló que deberá someterse a un procedimiento médico por lo que deberá pasar por el quirófano y reveló que tiene algo de miedo.

En cuanto a lo que le sucede confesó que solamente es algo de rutina, de prevención y que no es nada para alarmarse: “De la mano del médico de Federico me hago una endoscopia y una colonoscopia, que se hace en quirófano”.

La reconocida comediante, actriz, conductora, vedette, directora teatral y bailarina comentó además respecto al estudio al que deberá someterse: “La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo. Hay que hacerlo más seguido, es importante, pero tengo un poco de ‘miedisqui’”.

Recordemos que Barbieri tuvo ciertas complicaciones cuando padeció Covid-19, por lo que reveló que tiene cierto temor al procedimiento: “No me va a pasar nada, es una pavada, pero tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez”.

También, con el toque de humor que le agrega siempre a sus comentarios, Barbieri de 67 años reveló que habló con su hijo Federico quien trató de ponerle un poco de paño frío a la situación: “Es leve y es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”.