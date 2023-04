Revelan qué día planea regresar Jey Mammón a la Argentina

La que reveló la noticia del regreso a Argentina tras unos días en Madrid fue Mariana Brey en el programa de El Trece Socios del Espectáculo. Allí, la periodista dio detalles sobre el retorno del acusado.

Jey Mammon vuelve al país

La periodista contó que intercambió mensajes de texto con Mammon y expresó: “La verdad, estoy intentando poner mi cabeza en ‘apagado’, hasta que decida qué es lo que va hacer, en ‘mute’. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor… y después, lo que te puedo decir, se dicen muchas cosas’, referido a lo de Lucas, la verdad que no me quiere hablar de eso específicamente, no ahonda en ese tema”.

Por su parte, uno de los conductores, Adrián Pallarés, se metió en el debate y disparó: “Lo dice Lucas, las cosas que se dicen, las dice Lucas, básicamente. Nosotros podemos mirar y estar alrededor, pero la verdad es que el protagonista de esta historia es Lucas y Jey Mammon”.

Y nuevamente la panelista arremetió arrojando el dato: “Después, otra cosa que él no me la confirma, pero que a mí me llega por otro lado, es que Jey Mammon volvería en breve a la Argentina. Este no va a ser un viaje extenso, no es Darthés, que no volvió más”.

“Jey Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada, y será en breve. No quiero poner fechas, porque la verdad es que no las sé, tampoco Jey me contesta sobre eso”, agregó Brey.

Por otro lado, Rodrigo Lussich dijo: “se ha hablado de tres meses, pero parece que va a ser menos”, mientras que su compañera Nancy Duré completó: “15 días”.