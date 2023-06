Revelan que estrella del fútbol mundial es hincha de... ¡Sarmiento de Junín!

Esta historia que involucra a un campeón del mundo con el Guerrero de Junín nació a partir de un video publicado en las historias de Instagram del jugador. "Hola, soy Kylian Mbappé , un saludo para Sarmiento de Junín ", trata de articular en un español casi inentendible unos pocos días después de haber ganado la final del Mundial de Rusia en 2018. Si la sorpresa había pasado desapercibida entonces, ahora seguro que no: el jugador subió una foto con la camiseta del club, que hoy en día milita en la Primera División del fútbol argentino , a metros de la Torre Eiffel.

Sarmiento de Junín se encuentra disputando la Liga Profesional. Su entrenador es el ex jugador de Estudiantes y Huracán, Israel Damonte. Se encuentra a mitad de tabla, en el puesto 15 y con 25 unidades, a 22 puntos del líder, River Plate. En los promiedos se encuentra cerca de los puestos de descenso y por Copa Argentina ya quedó eliminado en primera ronda ante Chaco For Ever.

Mbappé, por su parte, se encuentra de vacaciones. Confirmado el hecho de que continuará en el PSG, equipo con el que se consagró en la liga francesa, y tras una temporada que incluyo el subcampeonato en el Mundial de Qatar, donde Francia cayó en la final ante la Argentina.