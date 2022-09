Revendedor de Mercado Pago: "Me hicieron quedar como el rey de los estafadores"

“Todo esto pasó el año pasado cuando estaba la moda de las estafas con Mercado Pago y fue uno de mis clientes presuntamente -porque esto no llegó a juicio ni nada- que estafó a una comerciante y yo quedé vinculado . A mí me sindicaron como líder de una banda de estafadores de Mercado Pago, me allanaron mi domicilio, me sacaron todos los aparatos, salió en el diario, en la tele, en todos lados y yo como revendedor tenía aparatos, ropa, todo, pero nada que ver”, contó el denunciante, José Luis Waldhorn, en diálogo con LMNeuquén.

Respecto de la maniobra que dio inicio a la investigación, contó que fue por una persona que realizó una denuncia sobre un préstamo y otras operaciones que se le habían gestionado a través de su cuenta de Mercado Pago y detrás de la cual se encontraba uno de estos “revendedores”, a quien la víctima le había requerido un dispositivo y asistencia para configurar su cuenta.

“Aparentemente esta persona se hizo pasar como revendedor o representante, le arregló el aparato y ahí le sacó un crédito”, contó Waldhorn. En este sentido, indicó que luego el presunto estafador transfirió el dinero a su cuenta, tras pedirle como favor que le recibiera la plata para luego retirarla. Fue de esa manera que él quedó implicado en la causa, que insiste en que sólo lo recibió de buena fe.

Sobre esta línea, explicó que ofrece “otros servicios” también a sus clientes, que consisten principalmente en ayudarlos con ciertas cuestiones crediticias como prestarles dinero ante urgencias. “Club Mercado Pago lo llamé yo, y es para darnos una mano entre todos”, confió.

Lo cierto es que esta maniobra, al ser detectada por la víctima y quedar registrada de manera electrónica, llevó al Departamento de Delitos Económicos de la Policía a allanar dos domicilios en marzo de 2021, uno de esas viviendas siendo la que le pertenecía a José Luis. El operativo, que había tenido resultados altamente positivos, fue informado en ese entonces por este medio.

“Secuestraron todo y no apareció durante la investigación ninguna otra denuncia, fue una sola persona que tuvo este problema. Como la fiscalía no pudo juntar ninguna de las supuestas 300 denuncias que decían que iban aparecer por este ‘robo hormiga’, me ofrecieron hacer una reparación económica a la damnificada y, a cambio, yo recuperaba todas mis pertenencias casi al momento. Accedí a pagar 70 mil pesos entonces de los 300 mil pesos que eran pagué 68 mil yo a esta damnificada, me dieron el sobreseimiento (el 12 de septiembre de este año) y ahora la fiscalía me pide que yo les haga un listado de las cosas que me secuestraron. Lo que me da a entender que ellos no saben qué secuestraron, no saben donde están las cosas”, reclamó indignado el hombre, señalando que los efectivos le secuestraron celulares, las libretas sanitarias de sus hijos, una tarjeta de su esposa para cobrar una asignación, entre otra documentación que no ha podido recuperar.

José Luis sostiene que es inocente y que la acusación no contaba con pruebas en su contra (se lo acusaba como partícipe necesario de la estafa), pero aún así su abogado particular, Elio García, le indicó que ellos pretendían avanzar a juicio, por lo que el hombre decidió pagar la reparación para, de alguna manera, dar por terminado el asunto y recuperar su vida.

“Mi vida se vino abajo, perdí mi trabajo porque me suspendieron la cuenta mientras se investigaba, me divorcié, tuve que pagar un abogado particular. Fui un perejil y sigo siéndolo hasta hoy porque esto es un mamarracho desde que iniciaron la causa hasta el día de hoy. Me vendieron como que habían atrapado al rey de los estafadores, como que yo era el rey del narcotráfico, todo un circo y no encontraron nada”, expresó.

También recordó que al momento de su detención, los investigadores lo presionaban para mandar al frente a sus supuestos cómplices, aunque él desconocía todo. “Estoy hasta pensando en escribir un libro porque todo esto fue como una película. A mi familia le dijeron que me venían buscando hace 10 años por otras causas, pero yo con 36 años no tengo ni un antecedente. Fue una locura”, expresó.

Finalmente, manifestó que ya con su sobreseimiento en mano, decidió hacer todo público para intentar recuperar un poco “su dignidad” y también sus pertenencias. “Recuperé parte de mi vida, pero tengo el deseo de contar mi verdad y también tengo miedo de que no me devuelvan nada”, cerró.