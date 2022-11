Rial liquidó a Latorre y Vignolo y llamó a boicotearlos en el Mundial: "Hay que..."

Se viene el Mundial y Jorge Rial le metió pimienta en la previa del evento que paraliza al planeta. En el pase entre el programa del Gato Sylvestre y Argenzuela en Radio 10, Rial despotricó lindo y parejo contra los periodistas que cubrirán el evento deportivo (y social, político y también económico) más importante de todo el planeta. "No los aguantó más. Me tienen podrido. Están desde hace horas anunciando con épica sus viajes a Qatar. Son insoportables", disparó el conductor.

Según consignó la revista Paparazzi, Rial, que en los últimos días se vio envuelto en una polémica con Santiago del Moro, su sucesor al frente de Gran Hermano, se mostró molesto porque "ponen "me voy a cubrir mi séptimo mundial". ¡¡Y a quien carajo le importa eso!! Mirá, hermano, sacale mísitica porque te vas a cubrir un partido de fútbol, no es que vas a Ucrania a cubrir la guerra y a ver como puede cambiar el mundo".

Como si todo eso no fuera suficiente, Rial pidió boicotearlos, instante en el que habló con nombre y apellido. "Hay que mirar los partidos con el sonido ambiente de la cancha. ¿Total, que agregan lo que dicen los periodistas? ¿Qué voy a escuchar, a Latorre, para que me diga "la pelota se fue por arriba del travesaño"? Y sí, ya sé que si iba un poco más abajo era gol. ¿Para eso estudiaste, Papu? ¿Para decir eso? No, yo pongo mute y listo".

Diego Fernando Latorre, apodado "Gambetita" en sus épocas de deportista, es un ex futbolista (Boca, Racing, fútbol mexicano y el seleccionado nacional) que se convirtió en comentarista deportivo y es, para muchos, el número uno del rubro. Ganó tanta fama allí como con su condición de marido de la explosiva y aniquiladora Yanina Latorre. "Me tienen harto. Estoy enojadísimo con los periodistas deportivos. Además, se van a cubrir el mundial más corrupto de la historia. Cada estadio está construido sobre 6.500 muertos... a ver si alguno se anima a decirlo... seguro que no" repitió Rial. ¿Le contestará Diego, o se encargará Yanina?