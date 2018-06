Rímolo papers

La ex de Soldán ocultó u$s 2 millones a través de una fundación offshore.

Giselle Rímolo ocultó cerca de dos millones de dólares que tenía en una cuenta en Suiza a través de una fundación offshore llamada The Best Woman Foundation (Fundación La Mejor Mujer). Con esta maniobra, la ex pareja de Silvio Soldán, de alta exposición mediática en los 90, evitó que le confiscaran estos fondos ante eventuales demandas por sus problemas judiciales.