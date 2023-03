Rioseco: "Les da miedo cobrarles más renta a las petroleras"

En una caminata por el barrio Valentina Sur, Rioseco fustigó al gobernador Omar Gutiérrez, tras su último discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. "La propuesta más importante que hizo el gobernador es cobrarles peaje a las petroleras. Increíble, el MPN no tiene vergüenza, ¿Qué piensan hacer? ¿Les van a pedir cinco centavos de dólar a cada camión?", se preguntó.

El ex intendente de Cutral Co dijo que al gobierno provincial "le da miedo cobrarles más renta a las petroleras, pero no les da vergüenza cobrarle peaje”. Además, que le generó "mucho ruido" el discurso inaugural del gobernador. “Lo vi con muy poca iniciativa política para proyectar Neuquén hacia el futuro, para pensar una provincia para los próximos 50 años, o al menos los próximos diez, pero ni siquiera escuché algo para los próximos cuatro años", agregó.