Rioseco se lanzó como candidato a gobernador y aseguró tener el apoyo del PJ

Ramón Rioseco lanzó este martes de manera oficial su candidatura gobernador de la provincia de Neuquén. Lo hizo en compañía de dirigentes de otros espacios políticos como Jesús Escobar (Libres del Sur), Raúl Dobrusín (UP) y Lorena Parrilli (Frente de Todos).

Rioseco aseguró que contará también con el apoyo de la conducción del PJ y que mantendrá un encuentro con el presidente de ese partido, Darío Martínez, para sellar el acuerdo. Indicó que, además, se sumarán con colectoras a su candidatura Libres del Sur (que postulará a Mercedes Lamarca como primera candidata a diputada provincial), el Frente Grande, UP, Kolina, Nuevo Encuentro y otras agrupaciones políticas.

Al ser consultado respecto a quién completará la fórmula a la gobernación, el ex intendente de Cutral Co dijo que el tema no estaba definido pero que el lugar será para una mujer.