River intentará romper el Cerro en el Monumental

El equipo paraguayo, que viene de eliminar a San Lorenzo (0-0 y 2-1), es dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo. En la visita estarán el ex Boca Federico Carrizo, el ex Vélez Joaquín Larrivey, el ex Independiente Fernando Amorebieta y el arquero Juan Pablo Carrizo, que fue parte del equipo que descendió con el Millo en 2011, lo que también aporta al morbo.