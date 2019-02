River-Racing, duelo Monumental y casi decisivo

En esta ocasión, Racing llega como consolidado puntero, con 42 unidades, lo que representa un 82% de eficacia, y aun así no le permite gozar de tranquilidad ya que su perseguidor, el sorprendente Defensa y Justicia, suma 39 puntos. River, todavía gozando del notable triunfo conseguido ante Boca en la final de la Copa Libertadores, tenía otras expectativas con relación a este partido, ligadas a poder situarse a escasos puntos de la cima de vencer al equipo de Avellaneda en este mano a mano.

Pero la “borrachera” de gloria que gozó al alcanzar el título continental desembocó en las derrotas como local ante Defensa, Unión y Patronato de Paraná.Hoy River está a 17 unidades de Racing, con un cotejo pendiente ante Central. Pero este River, el mismo que eliminó a Racing en los octavos de final de la Libertadores 2019 con un goleada 3 a 0 en el Monumental, quiere darse el gusto de bajar el puntero y “marcar territorio”.

Ponzio al banco

En River ingresaría el paraguayo Robert Rojas para formar una defensa de tres hombres junto a Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola. En la zona media jugaría el uruguayo Nicolás de la Cruz y no ingresarían ni Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández. El ídolo dijo en las últimas horas: “No soy titular indiscutido, si Gallardo no me pone, a comerla”. En Racing, es casi seguro que Ricardo Centurión sea reemplazado por Nery Domínguez, un cambio motivado por el bajo nivel del ex Boca y en la posibilidad de sumar más gente en la zona media.

Revancha interna

Ese revés copero no deja de estar presente en la mente del entrenador Eduardo Coudet. Por eso, el Chacho dijo “no es una revancha con River ni con sus jugadores, pero sí es una revancha interna”. Partidazo Monumental.