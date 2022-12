Robacables dejaron a una cuadra de Centenario sin luz

Los robacables no tienen piedad y esta vez dejaron a por lo menos cinco casas de Centenario sin luz en plena madrugada.

Según consignó el portal Centenario Digital, el último robo de cables en esa localidad habría ocurrido en horas de la madrugada del lunes, cuando al menos cinco vecinos de distintas viviendas de la calle 9 de Julio casi Costa Rica del barrio Sarmiento reportaron no tener servicio eléctrico.

Como suele suceder en estos casos, los vecinos fueron despertando el lunes uno a uno y verificando que no tenían luz. Al chequear con otros, confirmaron que no era sólo uno quien sufría el problema pero lo cierto es que el EPEN no registraba fallas generalizadas ni cortes por deuda, como así tampoco cortes programados.