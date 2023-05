Robo hormiga a la Muni: suspendieron "con goce de haberes" a la funcionaria

Desde la semana pasada, en la ciudad de Cipolletti no se habla de otra cosa que no sea el robo hormiga de más de cinco millones de pesos a las arcas municipales. Es así, que con un caso de tan alto perfil, de a poco se van conociendo más detalles de lo que ocurrirá con la funcionaria implicada.

En este marco, las autoridades municipales dictaron una Resolución, en la cual se aclara que la funcionaria implicada, la Tesorera María Laura Illesca , fue suspendida “preventivamente, con goce de haberes, licenciándola de concurrir a su puesto de trabajo, como medida cautelar a los fines de no entorpecer la investigación hasta tanto se extienda la misma, por un plazo de noventa días”.

Tal como publicó este medio, el pasado viernes, el propio intendente Claudio Di Tella realizó a denuncia correspondiente en la Fiscalía, luego de haber ordenado una investigación express, la cual demoró poco más de 48 horas.

Según explicaba la propia denuncia, la presunta maniobra delictiva se detectó a partir de un control de rutina realizado por la secretaría de Hacienda. Así se detectaron movimientos extraños de dinero, bajo el concepto de “comisiones bancarias”, que terminaban en una cuenta del banco Credicoop. Justamente, el hecho que estuvieran bajo esa denominación generó “ruido”, ya que esas comisiones se cobran automáticamente al momento de hacer la transacción.

Municipalidad-de-Cipolletti.jpg

Es importante agregar que el Municipio tiene cuentas en dicho banco, pero los depósitos se efectuaban sin documentación para justificarlos y a un particular, por lo que el área contable sospechó que se debía a una maniobra delictiva. Según trascendió, se realizaron numerosos movimientos de plata de las cuentas públicas por montos que no levantaban sospechas (no superaban los 200 mil pesos y estaban dentro del monto promedio de las erogaciones del área).

Illesca, quien fue nombrada por el Concejo Deliberante en octubre de 2022. Los concejales aceptaron la designación del Ejecutivo, resaltando que se trataba de una empleada de carrera, con dos décadas en el Municipio, y un conocimiento profundo del trabajo de Hacienda. Había comenzado como cajera y se había convertido en la segunda al mando de la tesorería, hasta que fue designada.

La auditoría

El desvío de fondos se ocultaba bajo el detalle de comisiones bancarias. Sin embargo, los bancos cobran en forma directa y en los balances municipales se trataba de transferencias. Es decir, que alguien había enviado el dinero en forma intencional. Determinar quién había sido no resultó complejo. Los funcionarios que tienen la posibilidad de hacer pagos o mover dinero entre las cuentas bancarias del Municipio están individualizados y cuentan, cada uno, con una clave de seguridad diferente (conocidas como token). El usuario que hizo múltiples transferencias fue el que estaba a nombre de la tesorera.

Según se detalló desde el Municipio, los movimientos irregulares comenzaron antes de que Illesca fuese nombrada como Tesorera porque ya pertenecía al área. "Tenía el conocimiento de los mecanismos internos y tenía entre sus funciones hacer el seguimiento de las comisiones bancarias", expresaron desde el Municipio.

Municipalidad de Cipolletti Anahí Cárdena

Al ser confrontada por funcionarios del Ejecutivo, la funcionaria señalada aseguró que se trató de movimientos de dinero "por error" y se ofreció a reparar el daño económico. Su versión no conformó a las autoridades municipales, que presentaron toda la documentación a la Fiscalía y denunciaron a Illesca penalmente. Ese descargo "fue puesto en manos de la fiscal Eugenia Vallejos", informó Franco.

Al analizar los datos de la cuenta que recibía las transferencias, el Municipio confirmó que no pertenece a la sucursal local del banco Credicoop sino a una particular. Se investiga si es es familiar de la Tesorera.

La maniobra fue detectada al inicio de esta semana. Con los primeros indicios de una maniobra delictiva, Di Tella ordenó acudir a la Justicia, por lo que aún se desconoce si los más de 5 millones de pesos desviados desde marzo de 2022 representan el total de las transferencias, o son solo la punta del iceberg.

Si bien el Municipio continuará con la investigación interna, será la Justicia la que determine si el perjuicio económico fue mayor, así como la existencia de otros implicados.