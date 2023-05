Robó una moto, la desmanteló y tenía tres tumberas

allanamiento Toma Casimiro Gómez.jpg

Fue así que con la orden judicial correspondiente, este jueves llevaron adelante el allanamiento, en el cual lograron dar con parte de la moto robada: el guardabarros, el asiento y un espejo.

También se pudieron secuestrar tres armas de fabricación casera, con municiones de diferentes calibres, entre ellas cartuchos de escopetas. “Algunas de las tumberas estaban con municiones ya colocadas para ser utilizadas. Para nosotros el resultado fue positivo, sobre todo por el hecho de dejar fuera de circulación estas armas por la peligrosidad que tienen tanto en su empleo porque son de fabricación artesanal como para también a terceras personas que pueden ser víctimas de un hecho”, observó el comisario.

Sin embargo, no se encontró al presunto autor del robo, por lo que no hubo detenidos. “La investigación continúa abierta, hasta que no demos con este hombre, sumamente conocido en el ambiente delictivo, no se dará por finalizada”, aseguró el comisario.