Robos, disparos, golpizas, amenazas e incendios: tensión entre vecinos

Lucía, la dueña de una de las viviendas incendiadas este último domingo en calle Los Pensamientos casi Córdoba, dijo que allí vivía "con mis hijos y mi pareja; hace 10 años que vivo ahí, también hacía el merendero, no tengo problemas con nadie. Perdimos todo, no tenemos nada ahora", lamentó.

Respecto de lo ocurrido este último domingo, contó que "había ido a Villa Obrera porque era el cumpleaños de mi sobrinito, 5 años cumplía. Y a las 20 más o menos me llamaron y me dijeron que se estaba incendiando mi casa. Cuando llegué ya no quedaba nada", contó.

"Con la pericia se comprobó que había sido un incendio intencional. Prendieron fuego ruedas con nafta en el baño, en las habitaciones, en el comedor. Se llenó todo de humo. Hay vecinos que vieron todo, pero tienen miedo a hablar", agregó la mujer.

La pareja de Lucía estuvo privado de su libertad y al salir de prisión fue recibido de manera hostil por estas personas. "Hay bronca hacia mi marido, el han pegado, le dieron un tiro, nos tirotean a casa, nos tiran piedra. También tirotearon la casa de mis padres, gente grande, amenazaron a mi hija que está embarazada, se la agarraron con toda la familia", indicó con miedo la mujer.

Lucía aseguró que ya tiene radicadas muchísimas denuncias, "tanto en la fiscalía como en la Comisaría Quinta", pero nunca logró siquiera una respuesta. "Ayer volví y se enteraron que estaba en el lugar y empezaron a dar vueltas", con una intención intimidadora.