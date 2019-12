Rocío no quiere quedar pegada y lo mandó a Diego a hacerse exámenes

Acto seguido confirmó que mandó al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata a hacerse exámenes físicos y psicológicos para que quede constatado que cuando finalizó su relación, su salud estaba en buenas condiciones.

“Es verdad lo de los chequeos, Los médicos dicen que está bien. Me aseguro de tener esas pruebas porque después es fácil decir que con esta persona estaba mal. A mí me molestaba que digan que él está mal y que al lado está ‘ella’ que le hace mal. Si pasa algo, la culpa va a ser mía. Estoy tranquila porque él está bien de salud”, remarcó para luego referirse a las críticas que recibió por parte de Giannina por el estado en el que vio a su padre en su último cumpleaños. “Me pareció medio desubicado lo que dijo, que el padre estaba mal. También salí a aclarar que no soy la pareja, que él estaba bien y que hay estudios para que corroboren que la última vez que lo vi estaba así”, recalcó. “Trato ahora de no estar tan cerca (de Diego) porque quieras o no te salpica”, añadió y aseguró que colaboró para que Maradona conozca a Roma, la hija de Dalma. “Ellos lo saben. A veces es necesario dar un empujoncito y decir ‘Diego, ¿por qué no hacés esto?’, ‘¿Por qué no se vienen’”, dijo.

No está enamorada

Rocío también habló de su nueva conquista, aunque no dio el nombre. Solo se limitó a decir que fue ella quien lo encaró y que se siente muy bien, acompañada, aunque no enamorada.

