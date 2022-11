Rocío Oliva confesó cómo entró al cementerio para despedirse de Maradona

La exfutbolista no había podido despedirse de su pareja, porque no le permitieron entrar al velatorio ni al cementerio.

Sentada en la mesa de Mirta Legrand , con emoción, pero con una tranquilidad sorprendente, Rocío Oliva hizo la confesión menos esperada. Todo sucedió cuando la conductora le preguntó si le había llevado alguna vez flores a la tumba de Diego Maradona , de quien Oliva fue su pareja durante 7 años. Antes de que la ex del 10 pudiera responder, la Chiqui recordó un detalle que no es menor.

"¿Vos podés entrar al cementerio? ¿Se puede entrar?", le consultó a Oliva a sabiendas de que a la ex novia de Diego la familia del astro le prohibió entrar al velatorio y al cementerio para darle el último adiós. "Te lo voy a contar a vos que no lo sabe nadie, pero yo fui al cementerio, aunque no podía entrar", dijo Rocío dejando estupefacta a Mirtha y a los demás invitados a la "mesaza" que conocen las estrictas medidas de seguridad que rodean a la tumba del ídolo.