Rodríguez Larreta confirmó el romance con Milagros Maylin: "Me enamoré y estoy muy feliz"

“Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó Rodríguez Larreta cuando Novaresio le preguntó abiertamente sobre el romance. “Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, agregó el funcionario que habló sobre el tema por primera vez.