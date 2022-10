Rodríguez Larreta: "El límite es el kirchnerismo"

“No nos vamos a poner de acuerdo, no tenemos nada en común, vemos un país diferente, nosotros defendemos las instituciones”, consideró Rodríguez Larreta, en una entrevista con LM Neuquén, que se realizó en la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En las últimas semanas justamente en Neuquén capital se dio un llamativo anuncio de una unidad entre el candidato a intendente radical Juan Peláez y el partido que lidera a nivel provincial Ramón Rioseco, uno de los exponentes más importantes del kirchnerismo neuquino.

También sacudió el escenario político el trascendido de que había una bajada de línea desde el PRO nacional, partido al que pertenece Rodríguez Larreta, de que se arme una lista colectora de legisladores provinciales que apoye la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa.

Este rumor generó un fuerte rechazo dentro del radicalismo y el ARI neuquino ya que consideran que el postulante a gobernador del sector tiene que ser el ya lanzado Pablo Cervi, que en 2021 tuvo un gran resultado cuando fue electo diputado nacional.

¿Cómo analiza la situación nacional actual?

Con mucha preocupación. Estamos todos los argentinos muy angustiados. Con una inflación en la que todos los días los precios suben. Tenemos un país con 40% de pobreza, con bajos niveles de inversiones, bajas exportaciones, pero sobre todo sin un futuro. Los argentinos no sabemos qué va a pasar mañana. Aparece un dólar nuevo, un dólar Qatar, un dólar Coldplay, cualquier cosa es esto, justamente deberíamos tener un plan, un rumbo, previsibilidad.

¿Por qué cree que se llegó a este nivel de improvisación que está planteando?

Porque desde el primer día, hasta el presidente se jactaba de que no creía en los planes. Lo que Argentina necesita es estabilidad, un rumbo, tenemos oportunidades enormes, el mundo necesita lo que Argentina produce, la energía de Vaca Muerta de Neuquén, el litio de Jujuy, Salta, Catamarca, los alimentos de nuestras pampas y nuestras economías regionales. Estamos como hace 100 años cuando éramos el granero del mundo, hoy vuelven a necesitar nuestros productos. Estoy angustiado, pero estoy esperanzado de la Argentina que puede ser, la del futuro.

Estuve en Vaca Muerta hace unos meses, me quedé impresionadísimo del potencial, del desarrollo, las fábricas, la gente que trabaja allí. Si se concreta el famoso proyecto del gasoducto, vamos a poder sacar el gas a la zona del consumo, al sur de Brasil, para exportar.

¿Qué propone para cambiar ese escenario de imprevisibilidad?

Tenemos que trazar un plan y mantenerlo en el tiempo. Hay que buscar el mayor consenso posible. Puede cambiar un presidente, pero el plan se sigue y eso es lo que tenemos que lograr. Cada presidente que llega a Argentina, llega como si fuera un fundador y quiere empezar todo de vuelta.

¿Cómo está Juntos por el Cambio de cara a las PASO y cómo está su relación con Macri y Vidal?

Con María Eugenia somos amigos hace 25 años y trabajamos juntos. Con Mauricio tengo buena relación y trabajamos hace años. Ahora, si se van a presentar ellos a las PASO, es un tema de ellos.

¿Lo sorprendió que Macri haya levantado el perfil mediático en los últimos tiempos?

No me sorprendió, es un ex presidente, es una figura pública, es parte de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio.

Tenemos una mesa de conducción que ha logrado algo muy meritorio, es la primera vez desde la vuelta de la Democracia que, con el peronismo, ahora con el llamado kirchnerismo en el gobierno, hemos logrado mantener la oposición unida, con diferencias, con tensiones, y eso tiene un valor enorme. Con esa unidad, estoy convencido que vamos a ganar la elección que viene.

¿Contra quién cree que se van a enfrentar en 2023?

No sé el gobierno a quién va a presentar, tampoco sé nosotros, el candidato nuestro lo va a elegir la gente a través de las PASO. Lo importante es que estamos todos trabajando en un plan, de la misma manera que nuestro equipo neuquino está trabajando en un plan. Tenemos un equipo con Leticia Estevez, con Marcelo Bermúdez, incluso con Pablo Cervi, que es del radicalismo.

Imaginate con el potencial de Vaca Muerta, podría haber muchísimo más trabajo neuquino.

En Neuquén trascendió que había una bajada de línea desde Buenos Aires para que el PRO vaya de colectora de Rolando Figueroa, que decidió irse del MPN y competir por afuera del partido provincial.

Los acuerdos, los candidatos, la estrategia electoral de Neuquén, la definen los neuquinos, no desde acá de Buenos Aires. El criterio general es que Juntos por el Cambio está unido y eso es indestructible e innegociable. También hay vocación de ampliarnos, pero eso lo tienen que llevar nuestros dirigentes neuquinos, no se lo vamos a indicar desde acá.

Y en esa vocación de ampliar, ¿dónde está el límite?

Lo definen nuestros candidatos neuquinos. Obviamente con el kirchnerismo no nos vamos a poner de acuerdo, no tenemos nada en común, vemos un país diferente, nosotros defendemos las instituciones, no queremos cambiar las reglas de juego tres días antes de la elección. Lo definen ellos, creo en un país federal. Nuestros dirigentes tendrán la autoridad para definir el plan. Siempre con el criterio de todos juntos, eso está fuera de discusión.

¿Qué rol ocuparía Vaca Muerta en su gobierno?

Como fue en el gobierno de Mauricio Macri, que le dio mucha prioridad. Hubo muchísimas inversiones que se están traduciendo ahora en mayor producción, pero que se pueden transformar todavía en mayor producción cuando tengamos los gasoductos para sacar el gas.

¿Qué tiene para mostrar al resto del país de lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires?

Tenemos la tasa de delito más baja de la historia de la ciudad. Era una de las preocupaciones más importantes. Mantuvimos las escuelas abiertas, defendimos la presencialidad a muerte. Una ciudad con una oferta cultural fenomenal, diversa, que le da una energía a Buenos Aires. Se está recuperando el turismo, que genera mucho trabajo. Siempre se puede mejorar, pero no dejo de estar orgulloso de todo lo que hicimos.

¿Qué medida tomaría para bajar la inflación?

No hay medidas mágicas, hay que tener un plan integral. Que empiece porque la Argentina crezca. Si Argentina no se desarrolla, no hay plan de estabilización que valga. Tenés que tender al equilibrio fiscal. Es muy importante que Argentina exporte más, con Vaca Muerta, con el litio y con los alimentos más el turismo, podríamos estar duplicando las exportaciones en cinco o seis años. Con eso, se acaba el problema del dólar, entonces tendríamos dólares para todo lo que necesitamos.

Hay que planificar, proyectar, decirle a la gente “este es el camino”, “vas a tener estabilidad”, “vas a poder hacer redituable tu inversión”, eso es lo que Argentina necesita.