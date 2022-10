Rolando, el neuquino que dobló la voz de Clint Eastwood

Rolando Juan de Dios llegó a la Ciudad de Neuquén en el año 1982. Se desempeñó en LU5, en Canal 7, en Radio Televisión Educativo, después en Radio Televisión del Neuquén y diversos medios de comunicación locales. Lleva más de 70 años de presencia en los medios de comunicación que algunos consideran un verdadero récord Guinness local. Se define a sí mismo como un profesional que le dedicó su vida al micrófono.

En diálogo como LMNeuquén, comentó: “El micrófono fue mi compañero desde el año 1949, aunque recuerdo que aquella primera vez hasta me dio un chucho estar frente a él. Mi primer contacto radiofónico fue en Radio Porteña que ahora es Continental en una escuela de formación artística infantil que existía en ese momento, allí di los primeros pasos de mi formación".

"El puntapié inicial, inevitablemente fue el radioteatro, que era el género de moda y que además estaba en auge, uno de los puntales más fuertes de la radiofonía. Tuve la oportunidad y la suerte de vida de participar de los radioteatros de casi todas las radios que había en ese momento en Buenos Aires. Nosotros éramos niños en aquel entonces, y a los chicos que trabajaban en radio se nos decía “Meritorios”. También había chicos más grandes, pero a los que recién comenzábamos, nos daban alguna palabrita o frase, un “bocadillo” como se decía, para la intervención en la obra de radioteatro. Después tenías que ir demostrando tu capacidad con el tiempo y a medida que ibas demostrando, te daban papeles con intervenciones más extensas o complejas, quizás correspondientes a otros personajes un poco más importantes", agregó.

"Los nombres de los radioteatros en los que participé son tantos, que realmente es difícil recordarlos a todos, pero, por ejemplo, “Sansón y Dalila” interpretado por Elisa Christian Galvé y Amadeo Novoa. Trabajé también con Jorge Salcedo, Delfy de Ortega, Francisco de Paula, esto que te cuento fue en Radio Belgrano. Trabajé prácticamente con 90% de los artistas de esa época. Yo era un niño de 9 años cuando comencé”, dijo.

rolando juan de dios doblaje.jpg

Aquel niño que tuvo el privilegio de trabajar con los más grandes de la época de oro del radioteatro se transformó en un joven inquieto cuya actividad se fue diversificando hacia otros medios como la televisión en la línea del complejo arte del doblaje, que en las palabras de un colega y amigo locutor Edmundo Rivanera, aporta además un dato revelador:

“La Serie “Cuero Crudo”, que fue una de las más vista en Argentina y de la que Clint Eastwood era uno de los protagonistas, fue doblado al castellano por Rolando Juan de Dios y sin embargo todavía no ha sido reconocido en Buenos Aires como debiera ser. Los argentinos solemos no reconocer en vida a quién corresponde y Rolando es alguien que realmente lo merece, no solamente por lo que ha hecho, sino que también por toda su actitud de vida”, explicó.

Rolando también recordó ese hito en su carrera: “Doblé a Clint Eastwood cuando él era un ilustre desconocido, en el año 1963 cuando él era un joven actor y comenzaba a hacer sus primeros pasos como galancito de cine y tuve la suerte por azar, de poder hacer el doblaje de su voz, en Canal 13. La actividad del doblaje la levé adelante durante, por lo menos, 15 años, poniéndole la voz a muchos actores famosos como Peter Sellers y tantos más. Me desempeñé también como Director de Obras y muchas cosas más”

Pronto su afición por profesionalizarse e incursionar en otros formatos lo acercó al mundo de la animación y nada menos que de la mano del recordado Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, que fue el creador de Mafalda.

“Hice la voz del papá de Mafalda en la tira televisiva. Tuvo un alcance internacional, cada país la “doblaba” a su manera y yo fui una de las voces de Argentina interpretando precisamente ese personaje. En realidad, a mí me habían contratado como Director de Voces de los actores de la serie. Mientras dirigía, Quino que estaba presente, escuchó mi voz y le gustó, así que me pidió que haga la voz del papá de Mafalda, así que el “casting” me lo hizo el mismo creador de la tira", agregó.

Sin embargo, la radio, su primer amor, pareció reclamarlo como al principio de su carrera como un bastión de creatividad en el que no dejó de cosechar agradecimientos.

rolando juan de dios voz.jpg

“La Radio es mi génesis y además el laburo que hice fundamentalmente toda mi vida. Incluso en estos últimos tiempos, en que estaba haciendo un programa, “Delivery de Jazz”. Por esa época me internaron, porque tenía como ahora muchos problemas de salud. Una tarde una enfermera se puso a hablar conmigo, preguntándome la edad, ahora tengo 82 y en ese momento tenía 80. Cuando se lo dije, me miró y me dijo a su vez, “Usted tiene mucho para dar todavía” y yo me quedé sorprendido porque la chica no me conocía, ni nada y me llamó la atención, debido sobre todo a mi edad", dijo.

"Cuando salí de la internación y fui a uno de los medios en los que yo trabaja, RTN (Radio y Televisión del Neuquén) y me dijeron que tenían que darme una noticia y era que estaba nominado para el Premio Martín Fierro e inmediatamente me acordé lo que me había dicho la enfermera. Salir de la internación y saber que estaba ternado me pareció una de las cosas más fantásticas que me han pasado", sostuvo.

"En mi formación desde que era muy pequeño, me dieron dos parámetros claves para mi vida y para que los sostuviera para todo el trabajo y la trayectoria de todos los días en mi carrera: el “Valor Ético” y el “Valor Estético”. Esto significa entre otras cosas, el respeto al oyente, elaborar bien los programas y si es posible hacer guiones, estudiar siempre profundizando en los conocimientos, trabajar lo menos improvisado posible, porque eso además de hacerlo sentir bien a uno, hace que el oyente se sienta también muy bien, siendo algo que invariablemente reconoce”, expresó.

El próximo 1 de noviembre a las 20 en el Cine Teatro Español participará del Espectáculo Audiovisual “EN EL AIRE”, un homenaje en escena que reunirá a periodistas, técnicos y locutores, que forjaron la radio y la televisión de nuestra región desde sus inicios. Es una producción integral del Grupo “Gente de Radio y de Televisión de Neuquén y Río Negro”. También participarán del evento figuras emblemáticas tales como Abraham Tohmé, Raúl Valladares, Tito del Vó, Ana María Lambert, Carmen Sanmartín, Mariana Lourdes, Dante Morosani y Carlos el Gaucho Agundez, entre otros.

La entrada es un alimento no perecedero destinado a comedores y merenderos de la ciudad y podrá ser retirada en los próximos días en la boletería del Teatro.

Para comunicarse con el autor de la nota, Santiago Rosa, pueden escribir a lejanatierramia@hotmail.com