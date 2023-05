Rolando Figueroa apuntó a la falta de controles del Estado

El gobernador electo, Rolando Figueroa, en la entrevista brindada a LMNeuquén calificó que "es muy doloroso" en relación a las denuncias de presuntos casos de abusos sexuales en tres jardines de infantes, dos en la ciudad de Neuquén y el tercero en Rincón de los Sauces. "Es muy doloroso porque sucede en organismos del Estado. Es un dolor que creo que no se puede expresar con palabras".

Enfatizó que "primero, el Estado debe asumir sus responsabilidades. Evidentemente faltaba un determinado control. El Estado también no puede tapar el sol con la mano. Hay que hacerse cargo de los problemas, hay que atender a la gente".

El futuro mandatario provincial, que asumirá en diciembre venidero, cargó contra el Poder Judicial neuquino. "¿Qué estamos esperando para que nos digan quiénes se robaron los planes sociales? ¿Qué le está pasando a la justicia? Por eso cuando yo hablo que el Neuquén que viene tiene que cambiar, y tiene que cambiar los tres poderes del Estado. La justicia también tiene que cambiar".

Ciudad Judicial Poder Judicial (2).jpg Claudio Espinoza

En los estudios de LM Play, Figueroa sostuvo que "cuando no existe esa justicia se termina rompiendo el contrato social. El contrato social de los neuquinos va a ser un nuevo contrato social. Y lo va a comandar el sentido común. Y el sentido común implica que los poderes del Estado deben estar enfocados para los que la ciudadanía los ha asignado en qué rol tiene que cumplir cada uno de los poderes".

Ante la consulta de cuál sería la solución, el líder de la coalición Comunidad indicó que "acá hay que dejar de cubrir cuestiones personales, o si me salvo o no me salvo. Hay que actuar con toda la rigurosidad hacia los responsables, incluso hasta los que por omisión terminan ocurriendo estas cosas, pero como Estado se debe estar muy cerca de las familias".

SFP Rolo Figueroa (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

Y agregó: "Las familias muchas veces quedan huérfanas hasta de contención en este tema que es el más doloroso, creo yo. Cómo en los temas de cuando un hijo tiene una determinada adicción. ¿Qué le pasa a esa familia? ¿Cómo puede salir del paso? Bueno, ese es el gobierno de cercanía que nosotros queremos tener. Estar al lado de la gente, eso es lo que tenemos que volver, el contacto, el decir, bueno, mirá, esto está mal y lo vamos a corregir, o acá me equivoqué y lo voy a corregir, me parece que eso es lo que tenemos que comenzar nuevamente a vivir las neuquinos".