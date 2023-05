Rolando Figueroa: "Vamos a ser el motor del cambio que la gente pretende"

Bueno, ya el estado de alegría va de alguna manera haciéndose más aplomada y sí, ya en este mes, ya pensando y ocupándonos de todo lo que viene. Un desafío muy importante. Sin lugar a dudas, el más importante de mi vida. Y lo voy a hacer, por supuesto, con muchísima dedicación, responsabilidad y sabiendo claramente lo que significa ser gobernador de Neuquén.

¿Qué significa ser gobernador de Neuquén en este momento?

De por sí es un gran honor representar a todos los habitantes de la provincia. Uno lo lleva con una gran responsabilidad sobre las espaldas, una preparación que por supuesto que implica años de dedicación, pero sí, como te decía antes, Alejandro, creo al menos que ha llegado el momento justo desde lo personal y desde lo colectivo, desde lo personal porque porque no es ni antes ni después, uno siente cuando tiene el equilibrio, el aplomo, el conocimiento y las ganas de brindar lo mejor de sí, desde lo individual me refiero. Y desde lo colectivo el cambio era necesario. Creo que quienes, incluso quienes propiciaban el no cambio, creo que en el foro íntimo sienten que el cambio era necesario.

omar gutierrez rolando figueroa reunion transicion Gentileza @MovilRigo

¿Un cambio de qué características?

Un cambio en cuanto a llevar adelante las acciones con sentido común, a depurar claramente lo que está bien y dejarlo, y cambiar lo que está mal, a tener sensatez en la construcción social, en robustecer un nuevo contrato social, y también con esta libertad que se asigna a poder desvincularse de los vicios propios de un sistema o de un sector por ahí que llevaba sus largos años en el gobierno. Así que creemos que es el momento indicado.

¿Y qué implicancias tiene?

Ser gobernador de una provincia como Neuquén genera expectativa a nivel nacional. La nación depende muchísimo de Neuquén, no sólo depende en la posibilidad de equilibrar la balanza de pagos, también depende de Neuquén la posibilidad de nuevamente lograr la soberanía energética y de transformarse en un país que el mundo le va a prestar atención y mucho tiene que ver el trabajo de los neuquinos o nuestra tierra también, por supuesto.

La necesidad de un aire nuevo

A partir del 10 de diciembre, Rolando Figueroa es el cambio. O sea, van a haber algunas cuestiones que inevitablemente se van a tener que tocar y van a tener que ser cambiadas. ¿Cuáles son esas esas acciones que vos evalúas u observas con mayor atención para los primeros meses de gobierno?

Yo creo que lo fundamental es cambiar la forma de hacer política. Creo que es necesario un gobierno con mucha cercanía y de por sí las políticas de Estados tienen que estar focalizadas a que sea un gobierno de más cercanía, con funcionarios públicos muy metidos en los problemas y mucho en la calle, con austeridad en el ejercicio propio de la política. Hay que eliminar, hay que separar los gastos que no son necesarios de los que son estrictamente necesarios. En eso estamos enfocados y sobre todo me refiero a esos gastos que tienen que ver con la política misma, la política de muchos años. También siempre en estos cambios que está la tesis, la antítesis, y en todo caso después viene la síntesis, creemos que nosotros en este momento tenemos que hacer esa síntesis, tenemos que lograr lo mejor de cada esquema que se ha ido llevando y poder cambiar las cosas que nosotros creemos que hay que cambiar. Y esa síntesis es donde nos tiene que conducir, a poder lograr un gobierno que sea de cambio, pero no un salto al vacío, no de cambiar todas las cosas, sino que sea un cambio que esté comandado por el sentido común. Tiene que respirarse un aire nuevo en Neuquén, un aire nuevo se tiene que respirar en los tres poderes del Estado también.

¿Por ejemplo?

En la justicia se tiene que respirar un aire nuevo, en el poder legislativo, en donde la búsqueda de consensos nos lleve a una visión moderna, con nuevos cuadros sentados en las mesas de discusión.

Casa de gobierno Fachada (2).jpg Claudio Espinoza

Y en el Ejecutivo?

También, por supuesto, en el Ejecutivo, en donde se tiene que tener claro lo que tiene que realizar el Estado y jerarquizar y honrar cada uno de los lugares que a uno se le asigna, muy lejos de los amiguismos, sino buscando a las mejores personas con su conocimiento, su experiencia al servicio de todos los neuquinos. Ese va a ser el cambio que proponemos.

¿Cómo estás descifrando estas expectativas de cambio?

Yo creo que lo tenemos muy claro. Realmente lo que viene lo tenemos claro, tenemos en claro el rol de Neuquén, tenemos en claro que tenemos que generar las condiciones para que esto crezca, tenemos que promover inversiones, que tenemos que alegrarnos si les va bien incluso a los empresarios, pero lo que es importante es que le tienen que ir bien a los neuquinos. Entonces, lo que hay que buscar es la posibilidad de trabajar, de ampliar esta posibilidad de recursos en Neuquén, pero que queden en Neuquén, que el neuquino se sienta mejor, que se transforme en bienestar, y en donde tenemos que dialogar seguramente una nueva forma de ver todo esto.

¿De qué manera?

Nosotros no queremos ser un lugar que se extraiga todo y después no quede nada, sino que ya estamos preparando el terreno para que se extraiga paulatinamente. Nosotros creemos que tenemos la bondad del gas en estos próximos 50 años con un combustible de transición y tenemos el petróleo por 30 años más. Bueno, todo ese trabajo lo tenemos que transformar en posibilidad de crecimiento de Neuquén. Visualizando qué es lo que viene, vienen escenarios en los cuales tenemos que paulatinamente incluir las energías limpias, incluso convivir con esta transición del gas y del petróleo en la energía limpia, llevar a por ejemplo que los yacimientos se abastezcan de energía limpia. Eso está bien cotizado en el mundo, cambiar los bonos para que nos paguen también con otros recursos extras que puedan ingresar en la provincia, pero a su vez que nosotros podamos con estos recursos poder transformar toda la matriz de Neuquén. Y estamos muy focalizados en eso.

Su viaje a Europa

El motivo del viaje a Europa que me dije voy a descansar y en realidad me concentré en trabajar. No paré de trabajar, fundamentalmente quise enterarme con mis propios ojos hacia dónde va virando el mundo, qué es lo que necesita el mundo, qué rol va a tener Neuquén en el mundo. Y para eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

¿Con qué se encontró?

Con muchas posibilidades, con nuevas fuentes de financiamiento, posibilidades de poder generar el crecimiento de nuestra provincia con otras industrias, industrializar en origen. Así que tenemos grandes desafíos, pero tenemos que estar muy alertas cómo vamos a generar esos recursos. Por ejemplo, estamos concentrados y estamos de acuerdo en que nuestro gas se va a exportar, nuestro petróleo se está exportando, ya superamos los 500.000 barriles de este último mes. Ahora, ¿qué le pasa a los neuquinos cuando exportamos? Perdemos el 3% respecto a lo que vendemos en el mercado nacional. ¿Y por qué lo perdemos? Porque en realidad no podemos cobrar nuestros impuestos sobre el gas que se va a otros lugares.

Rolando Figueroa CAF Madrid.jpg

¿Qué proponen para revertirlo?

Estamos dialogando con el gobierno nacional porque no queremos perder ese 3%, queremos que a Neuquén de alguna manera se lo premie con el volumen exportado y eso creo que es un trabajo que es importante que lo tenemos que llevar adelante en cada una de las áreas.

¿Cómo potenciar lo que debe quedar en Neuquén?

R.F.: Y en este mapa de la transición energética, de ir de las energías contaminantes a las limpias, digamos, a través del gas. El gas neuquino tiene demanda internacional porque precisamente hay países y zonas en donde se utiliza mucho la energía contaminante, incluso el carbón.

¿Cómo ve a Neuquén en este tránsito hacia las energías limpias? ¿De qué manera?

Primero tenemos que sacar todo nuestro gas y nuestro petróleo. No sirve nada que después, cuando no se demande más, lo tengamos en el subsuelo. Esa riqueza nos tiene que generar bienestar. Entonces, hay dos alternativas.

¿Cuáles?

Salir con nuestro gas por uruguayana, una teoría. La otra es salir vía Bolivia para poder revertir los distintos caños que antes Bolivia, o incluso hoy también lo está usando para exportar, van a tener que importar. En cinco años Bolivia no va a tener más gas para poder consumir en el propio Bolivia. Entonces si revertimos esa producción, y nosotros podemos utilizar en el buen sentido abastecer a Bolivia de gas, pero también de ahí pasar a Brasil creo que es un camino interesante ir por Antofagasta también hacia Chile salir por el gasoducto central y salir por Neuquén. Ahora, todo ese trabajo va de la mano a que los recursos puedan quedar en Neuquén, que nuestras empresas puedan trabajar, que puedan agregar valor y que fundamentalmente todo lo que ingresa producto de esa venta nosotros lo podamos reconvertir Y ahí vamos hacia la energía limpia, El gas de por sí es la transición. Esa transición podemos, desde producir hidrógeno azul a, por supuesto, transformarlo en energía eléctrica.

p13-f01-represa-hidroelectrica-regalias-neuquen.jpg

El futuro de las represas

Tenemos que estar atentos con la renegociación de las represas. Nosotros si hay algo que tenemos en claro y en el cual coincidimos todos, es que el uso del canon del agua lo tienen que pagar y lo tienen que pagar bien, porque los recursos son de los neuquinos. Pero a su vez también queremos parte de la tenencia accionaria de todo lo nuevo que hay y también la energía más barata. Queremos volver a la tarifa Comahue. Es fundamental que las represas abastezcamos a través de nuestras represas, a los neuquinos, para tener la energía más barata. Es todo un combo. Que los neuquinos podamos vivir mejor, que podamos industrializar nuestros productos, como incluso este paso que hemos dado la última semana con la PIAP. Puede haber distintas teorías, pero si hay algo que estaba claro es que estaba parada. Y si hay algo que está claro es que nosotros podemos vivir determinadas etapas en donde vamos a exportar y le agregamos valor a Neuquén. Entonces la concepción de poder agregar valor a Neuquén, que genere trabajo, que genere recursos, que genere bienestar a los neuquinos, ahí nos tenemos que focalizar. Hoy lamentablemente, a partir del deterioro de nuestra moneda, para los inversores extranjeros es ventajoso invertir en la República Argentina.

¿Es posible pensar en una planta de fertilizantes como se proyectó en alguna otra oportunidad?

Nosotros tenemos que pensar en todo lo que podemos sacar ventajas cooperativas en Neuquén. Nosotros tenemos que edificar el Neuquén que viene y para eso tenemos que generar determinadas condiciones. Neuquén genera ese tipo de credibilidad en lo político y en lo económico a largo plazo. Eso hay que rescatarlo y hay que respetarlo. Lamentablemente existen inconvenientes a nivel país, en donde el escenario va transformando a que la propia población ya no piensa que va a estar mejor, sino la población está invadida por el pesimismo. En Neuquén no nos puede pasar eso, entonces sí nos tenemos que blindar para que Neuquén esté bien. Ojalá que como país tengamos suerte y podamos salir adelante, es lo que deseamos todos, pero los indicadores muestran que las cosas están muy complicadas.