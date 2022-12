Rolando Figueroa y su vía crucis hacia un reconocimiento esquivo

Hasta tanto, los neuquinos no diriman quien será la persona que tome las riendas del Gobierno de la provincia a partir del 10 de diciembre de 2023, la discusión que propondrá el circulo rojo de la política estará centrada en lo bueno o malo del actual bien general haciendo epicentro en los actuales gobiernos provincial y municipales.

Unos y otros se preparan para vivir el verano de mayor voltaje político de las ultimas dos décadas. Los que están en frente del actual gobierno, los opositores constituidos desde hace años, intentarán sacar tajada de la “riña doméstica” que el ex MPN, Rolando Figueroa, propone y profundiza cada día contra sus, hasta hace muy poco, primos y socios políticos del partido provincial gobernante.

El origen del portazo

Los guarismos de aquella elección indicaron que participaron 129.524 personas y que Gutiérrez había obtenido el 56,99% de los votos mientras que Figueroa, con su lista violeta, había obtenido el 36,92% de los sufragios emitidos. A pesar de la contundencia de los números, Figueroa y su sector no aceptaron el triunfo de sus primos azules. En una recordada conferencia de prensa, durante el día posterior a la lección denunciaron fraude y anunciaron la posibilidad de ir con una candidatura a gobernador del contrincante vencido por afuera del MPN.

Los candidatos a gobernador y vice por el MPN junto a Hugo Gutiérrez.

Figueroa, ya vencido y dueño de un 40 por ciento de los ciudadanos que habían votado en la contienda, amenazada y avanzaba en el armado de su candidatura a gobernador por afuera del MPN. Lo hacía bajo los designios de dirigentes que lo habían acompañado durante la interna y que ante el fracaso interno, veían con agrado reimpulsarlo a Figueroa, pero esta vez enfrentando a sus socios de tantos años. Actuaban allí la dirigencia en pleno del Movimiento de Acción Política, MAPO, un grupo de referentes ya jubilados de la acción pública, pero con la llama de la participación viva. Se nutrió, en aquella época de cuadros dirigentes en distintas localidades, y avanzo en acuerdos con distintos referentes de otros espacios políticos.

El candidato, a pesar de haber sido derrotado en la interna del MPN, se balconeaba como el dirigente de mayor imagen y decía que era él, sin dudas, el que las encuestas mostraban como el mejor posicionado para alzarse con el triunfo en los comicios provinciales generales del 10 de marzo de 2019.

Figueroa avanzó con su advertencia de ir como candidato a gobernador de la provincia por afuera del MPN y alentaba a propios y extraños a que lo siguieran en su nuevo desafío.

¿La historia se repite?

De aquellos momentos solo quedan registros de denuncias e insinuaciones sobre la vida privada de parte de aquel “rebelde y federal” hacia sus primos y socios políticos. Una de las insinuaciones ya figura entre las anécdotas de mal gusto de la política neuquina, otras han caducado por decisión de los mencionados y agraviados.

En aquel momento de la historia reciente, Figueroa, se revolcaba entre la indignación que le inspiraba los niveles de desocupación, los índices de inseguridad y hablaba de la “inoperancia” del gobierno de aquella época para poder solucionarlos. Vale decir que él era vicegobernador del gobierno que criticaba. Así y todo, agitaba su perfil crítico, pero sin renunciar al cargo que ocupaba en la Legislatura provincial.

Es el día de hoy que nadie sabe qué fue lo que ocurrió con aquel intento de rebeldía. De un día para el otro las arengas públicas y virtuales se desvanecieron hasta quedar en el olvido.

Rolando-Figueroa.jpg

“De un día para el otro desapareció de escena. No lo vimos más”, recuerdan los memoriosos históricos de la Legislatura neuquina. “La oficina de Presidencia era el centro de operaciones de reuniones en las que él era protagonista excluyente. Decía que no había lugar mas seguro para hablar de política que su despacho”, comenta a este cronista uno de los habitués de aquella época. “De un día para el otro, desapareció. No lo volvimos a ver por mucho tiempo”, sentencia nuestra fuente memoriosa.

Construcción y socios de hoy

La hoja de ruta que transita en la actualidad Figueroa parece ser muy parecida y con una parte de aquel lote de actores secundarios. Cambian las circunstancias y hay una necesidad imperiosa de aumentar musculatura política para terminar el año coronado de referentes importantes de otras fuerzas políticas que lo acompañen en su intento de convertirse en el próximo gobernador de los neuquinos. Hasta el momento dedico gran parte de su tiempo y esfuerzo en sembrar en el terreno fértil de los espacios nacionales.

Luego de meses de gestiones personales ante Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, máximos referentes nacionales de Juntos por el Cambio, Figueroa tiene en su palmarés la adhesión del presidente del PRO Neuquén, Marcelo Bermúdez; de la diputada provincial del mismo espacio, Leticia Esteves; de Marlene Velásquez, ex esposa del desaparecido intendente capitalino Horacio “Pechi” Quiroga, y su hija, la diputada provincial por Nuevo Compromiso Neuquino, Ayelén Quiroga.

rolo figueroa - marcelo bermudez - ayelen quiroga

Por el lado peronista tuvo la adhesión del ex intendente de Villa La Angostura, Hugo Panessi y en el ámbito capitalino, sumó la adhesión del presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Santa Genoveva, Rubén Salari. Estos últimos días también anuncio la adhesión de la concejal de la Democracia Cristiana, Nadia Márquez, que siguió el camino del diputado provincial, Carlos Coggiola, y el referente del mismo espacio, el ex senador, Daniel Baum. Dirigentes de la política neuquina que llenan el espacio que propone pero que aun falta sumar a esas figuras esperadas que le den peso y potencien la construcción en marcha.

Sin dudas la “figurita principal” del armado presentado, hasta ahora, sigue siendo la de la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, que aceptó ser su candidata a vicegobernadora.

Quizás quede alguna mención en el tintero de la memoria de este cronista, pero, si hubo omisiones fueron involuntarias, y no serian gravitantes en el muestreo de esta crónica.

Figueroa bajo el ojo de analistas

Analistas y consultores que trabajan en la política neuquina coinciden en que “el momento de mayor esplendor de Figueroa fue hace dos meses” y que “es necesario que revea su estrategia y hacer un relanzamiento de su figura”. Además, entienden que “tiene que sumar un par de actores de peso para tener chances de alcanzar la polarización que pretende con el MPN”.

La falta de adhesión del resto de los partidos políticos que integran JxC Neuquén, que optaron por potenciar el espacio propio y apuntalar la candidatura del radical, Pablo Cervi, fue el primer sinsabor que sufrió Figueroa, según coinciden desde todos los ámbitos que observan a la política neuquina. Las novedades surgidas desde este sector indican que antes de la próxima Nochebuena, JxC Neuquén estaría anunciando a la fórmula Pablo Cervi Gobernador, Jorge Taylor, Vicegobernador. La dupla contaría con el beneplácito de la presidente del PRO, Patricia Bullrich, y según indican algunos voceros del sector “fue parte importante del acuerdo que están próximos a anunciar”.

taylor cervi.jpg

En el peronismo neuquino se confirma el respaldo del kirchnerismo a la candidatura a gobernador del cutralquense, Ramón Rioseco. El viernes protagonizaron un encuentro en Piedra del Águila y, de no haber contratiempos, según lo dicho el próximo encuentro será en febrero con la formula integrada. Para ocupar la candidatura a vice gobernadora, suenan Lorena Parrilli, Asunción Miras Trabalón; y Tanya Bertoldi, aunque a ella le moleste ser mencionada.

Se hace fuerte Cervi en su arenga hacia adentro de JxC. “Tuvimos un año difícil, pero soportamos las presiones de algunos referentes nacionales que quisieron imponer a Figueroa, del MPN, como candidato de nuestro espacio. Ahora estamos en el tiempo de construir y seguir sumando”, se lo escucho decir en una cena de fin de año junto a empresarios neuquinos.

Rioseco y sus especulaciones

El otro candidato que se envalentona con el pasar de los días y especula con un final cabeza a cabeza con el MPN, es Rioseco. “Nosotros llevamos un trabajo de años, somos la única opción al MPN sin ligazones al aparato ni a los intereses del partido gobernante. El PJ va a apoyar nuestra propuesta porque Figueroa cada vez se desdibuja más en su construcción y se lo ve más cerca de Macri que de Cristina”, comentó.

ramon rioseco encuentro pj piedra del aguila

A modo de despedida deja planteada una gran duda, al decirnos “esperemos que Figueroa siga sumando y se presente como candidato”. Le repreguntamos si lo suyo es dato o especulación. “Especulación, ya tiene antecedentes. No se banca ser perdedor. Es muy narcisista”, cierra la conversación Rioseco dejando un interrogante que ya suena en varias mesas del circulo rojo de la política neuquina.

Especulaciones, intencionadas o no, que forman parte de este cierre de año político que nos llevará a un 2023 cargado de sensaciones, contrariedades, sorpresas y frustraciones.