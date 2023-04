Roly Navarrete: "Esta convocatoria me llega en el mejor momento"

“La convocatoria para viajar a Panamá se dio a través de la temporada que tuve en San Juan que fue muy buena, ganando la clásica más importante del país como es la Difunta Correa la Vuelta Internacional Giro del Sol, categoría UCI (Unión Ciclista Internacional). Fueron competencias claves y una que otra del calendario sanjuanino”, contó.

“En este sentido –amplió- fue un año espectacular, exitoso para mí a través del trabajo y el sacrificio y dedicación que le metemos en el día a día”.

Sobre la función que tendrá en el equipo que conduce Omar Contreras señaló: “La verdad todavía no se el rol que me va a tocar cumplir. Si sé que es muy competitivo el equipo ya que son seis los integrantes de la selección Argentina de la categoría élite y entre ellos estoy yo, un neuquino que -la verdad- que para mí carrera deportiva, para Cutral Co y todo Neuquén es un orgullo hermoso”, destacó.

327878218_567183385067694_4734134029968797559_n.jpg

El pedalista de Cutral Co compartirá equipo con importantes referentes del ciclismo nacional como son Leonardo Cobarrubia, Laureano Rosas, Franco Buchanan, Marcos Méndez y Juan Pablo Dotti.

Feliz por la convocatoria pero también por representar al país en un Panamericano Maxi señaló: “Hace muchos años que vengo participando de este deporte. He tenido mis convocatorias con la Selección Argentina, carreras nacionales y hoy estar en mi primer Panamericano, fuera del país, en Panamá es una experiencia única y gratificante para mí y para toda mi familia por todo el esfuerzo que hemos hecho todos estos años”, manifestó.

324023911_734971068115242_6478404291515447212_n.jpg

Sobre la carrera en la que competirá explicó que es “una prueba en pelotón. Corremos en equipo los seis ciclistas. Se corren 204 kilómetros de prueba línea o ruta que son 12 kilómetros y medio en el cual se van a dar veinte giros para completar el recorrido”.

“Ahora estoy en Cutral Co, esperando que llegue el viernes para viajar a Aeroparque e integrarme en Ezeiza a la Selección Argentina. Estaremos viajando a la una treinta de la madrugada del sábado hacia Panamá. Estoy muy contento y esperando el día que llegue el momento de competir y dejar al país en lo más alto”, se ilusionó.

Roly no quiere adelantarse y prefiere ir paso a paso por eso, si bien los Juegos Olímpicos de París siempre están en la mira, quiere vivir el presente.

“Esta carrera es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París aunque la verdad no estoy empapado en este temas. Pero, obviamente hacer una buena actuación es clave porque, dependiendo de los resultados en los Panamericanos, se definen los cupos que le dan a los países para determinar cuántos ciclistas llevar por categoría”, señaló.

Por lo pronto la cabeza hoy “está en pensar en los Panamericanos para hacer el mejor papel posible y representar de la mejor manera al país porque después todo va de la mano. Haciendo un buen torneo próximas son las puertas a abrirse ya que también este año están los Juegos Panamericanos en Chile en octubre que también son clasificatorios a los Juegos Olímpicos”, recordó.

312629449_544382484358120_7582870253974618659_n.jpg

No es la primera vez que Maximiliano Navarrete se vestirá con la casaca nacional aunque sí tendrá su debut en un Panamericano con la albiceleste.

“Yo había pertenecido a la Selección. Hace seis años había estado y luego venía participando de una u otra carrera con el equipo nacional. Siempre fui parte de alguna manera. Después por circunstancias o rendimientos es muy difícil quedar entre los seis para representar al país. Habiendo tantos y tan buenos ciclistas a veces me tocaba quedar y a veces no por resultados o cualquier otra gestión. Pero corría en competencias internacionales. Incluso, he sido campeón de la maya sprinter de la Vuelta Internacional a San Juan con la selección Argentina. Luego surgió todo lo de la pandemia y hacía tres años que no vestía la camiseta de la Selección. Hoy me encuentro de vuelta en el equipo con estos Panamericanos así que estoy más que feliz”, apuntó.

El cutralquense siente esta cita lo encuentra en su mejor momento. “Esta etapa de mi vida me encuentra hoy en forma muy diferente a las anteriores porque el crecimiento deportivo que tuve se ha notado muchísimo. La constancia y el hecho de correr todos los fines de semana te da tranquilidad. La visión de competencia que tengo hoy no es la misma que la de hace años atrás. El tiempo te va generando mucha experiencia. Hay cosas que fui volcando a las carreras lo cual hace mucho más llevaderas las competencias ya que tomás las decisiones que hay que tomar cuando uno va muy alto de pulso y necesitas reacciones rápidas. Además, en lo físico también he cambiado muchísimo. Hoy con 31 años estoy en mi mejor versión. Por eso también se han dado los logros que he obtenido durante todo este tiempo”.

El trabajo y las decisiones están dando frutos

“Creo que haber pasado etapa por etapa año a año corriendo y haciendo el esfuerzo me sirvió mucho. Hacer la temporada que es de cinco meses en San Juan provincia a la que tuve que trasladarme a vivir con mis hijas, mi familia todos los años valió la pena porque los he ganado deportivamente muchísimo. Y mentalmente también. Gracias a ese sacrificio llegan estas cosas que te reconfortan mucho así que estamos expectantes de viajar a hacer lo mejor en esta carrera porque hoy estamos viviendo el presente y hay que dejarlo todo ahí. Creo que seguir enfocado como lo venimos hace que las puertas se vayan abriendo a través del sacrificio y la responsabilidad que uno le pone uno día a día para tener los mejores resultados posibles. A veces se gana, a veces no. Pero en esto de ser constante está el camino. Mira si no lo habré hecho que después de seis años de estar en la Selección se dio esta chance de estar en los Panamericanos y tener la primera salida al exterior representando al país. Siento por eso un gran orgullo y estoy feliz de haberlo logrado junto a mi familia”, concluyó.