Romina Gaetani dio detalles de su pelea con Cris Morena tras terminar Chiquititas

Romina Gaetani es una de esas actrices que está dentro del mundo de la televisión mucho más tiempo del que no estuvo. La actriz, como muchos otros del mundo del espectáculo en la Argentina, empezó a dar sus primeros pasos en el estrellato con Cris Morena . Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus elegidos, luego de dos trabajos juntos, no volvieron a encontrarse nunca más en un set. Después de un año de silencio sobre el tema, la artista habló de sus ganas de volver a la televisión y se refirió a su paso trabajando con Cris Morena.

“Ahora no hay mucho, pero a mí me encanta la televisión, me considero un bicho de tele y ahí es donde me fui formando. Si bien empecé en teatro y en comedia musical, me encanta el mecanismo y la forma de laburo de la tele”, reveló Romina Gaetani cuando le consultaron sobre su futuro laboral.